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88 пьяных водителей в новогодние дни задержали в Липецкой области

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#Новый год #правила дорожного движения
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88 пьяных водителей в новогодние дни задержали в Липецкой области
С 1 по 5 января сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 88 пьяных водителей. Трое из них стали участниками дорожно-транспортных происшествий. По их вине пострадали люди.

- По всем этим фактам организовано проведение проверок, в результате которых будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе областного управления министерства внутренних дел.
14 1232
#Новый год #правила дорожного движения
1

Комментарии (14)

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Алкан с ЛТЗ

1 минуту назад
Алкаши сраные!
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Валерий

3 минуты назад
Однозначно лишать прав, горбатого могила исправит
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Сергей 13

7 минут назад
Перри Мейсон, а хде у нас ГАИ?))
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Кот

13 минут назад
Ссы в глаза ,а им Божья роса! Пожизненно лишать,без всяких послаблений!
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Перри Мейсон

27 минут назад
От имени трезвой общественности выражаю чувство глубокого удовлетворения работой нашей доблестной ГАИ
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?

31 минуту назад
Алкашня совсем страх потеряла.
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Алкаш

37 минут назад
А меня ещё не поймали, закончу пить только 8 числа.
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Трезвеник

52 минуты назад
По улицам их ещё больше ходят, не забудьте и этих посчитать! И оштрафовать!
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Гибдд

53 минуты назад
На дорогах. Это коррупция и взятки.
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Генерал светофоров

54 минуты назад
А где данные, сколько пропили?
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