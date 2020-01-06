88 пьяных водителей в новогодние дни задержали в Липецкой области

С 1 по 5 января сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 88 пьяных водителей. Трое из них стали участниками дорожно-транспортных происшествий. По их вине пострадали люди.



- По всем этим фактам организовано проведение проверок, в результате которых будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе областного управления министерства внутренних дел.

