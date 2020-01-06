Общество
сегодня, 11:54
88 пьяных водителей в новогодние дни задержали в Липецкой области
С 1 по 5 января сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 88 пьяных водителей. Трое из них стали участниками дорожно-транспортных происшествий. По их вине пострадали люди.
- По всем этим фактам организовано проведение проверок, в результате которых будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе областного управления министерства внутренних дел.
- По всем этим фактам организовано проведение проверок, в результате которых будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе областного управления министерства внутренних дел.
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