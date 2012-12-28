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Общество
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сегодня, 16:27
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Жильцы соседнего с мэрией Липецка дома замерзают
Горожан кормят обещаниями с начала отопительного сезона.
— Вот такое мы видим каждый день. Отопление в нашем доме даже не начинали давать, — рассказала GOROD48 Юлия, приславшая в переписку с организациями, отвечающими за подачу тепла.
Жильцам дома своевременно сообщили, почему у них нет отопления, — энергетики ремонтируют теплотрассу на Толстого, 1. Но дата включения батарей всё время переносится.
В Липецком филиале компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что продолжают ремонт сети на улице Толстого, но о времени его завершения говорить не стали: энергетики боятся нового порыва.
UPD. По данным мэрии, тепло в дом подали сегодня.
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