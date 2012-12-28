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Общество
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сегодня, 16:27
8

Жильцы соседнего с мэрией Липецка дома замерзают

Горожан кормят обещаниями с начала отопительного сезона.

Жильцы дома № 4 по улице Скороходова только мечтают о тёплых батареях несмотря на то, что соседствуют с мэрией Липецка.



— Вот такое мы видим каждый день. Отопление в нашем доме даже не начинали давать, — рассказала GOROD48 Юлия, приславшая в переписку с организациями, отвечающими за подачу тепла.



Жильцам дома своевременно сообщили, почему у них нет отопления, — энергетики ремонтируют теплотрассу на Толстого, 1. Но дата включения батарей всё время переносится.



В Липецком филиале компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что продолжают ремонт сети на улице Толстого, но о времени его завершения говорить не стали: энергетики боятся нового порыва.

UPD. По данным мэрии, тепло в дом подали сегодня.
отопительный сезон
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Комментарии (8)

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Сначала новые
За кого
34 минуты назад
Голосовали?!, выбор сделали?!
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Клара
23 минуты назад
Не надо политику смешивать с безалаберностью и безответственностью.Но опять же сети все изношенные и кто бы не пришёл к власти сразу заменить трубы нереально.Мы на пПрвомайской это проходили.Горячей воды не было 3 месяца,однако это никак не повлияло на мой выбор при голосовании.Даже если с палкой стоять над рабочими,трубы от этого не станут новыми.
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Зима
38 минут назад
Улица Механизаторов,д.19 Б- не было и нет отопления до сих пор !!!!!!!!!!!
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Ха
40 минут назад
Малые ключи 2 заготовили валенки...
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Зегеля 28
47 минут назад
Отопления нет. На заявку ЖЕК не реагирует.
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Бабка Первая
сегодня, 16:54
"Осень, осень, ну давай у листьев спросим: Где он, май, вечный май?" Я сочувствую жильцам, а не издеваюсь...
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Клава
сегодня, 16:53
В мерии так работа "кипит" , что в соседних домах должно быть жарко!!! А если серьёзно, то только прокуратура и суд.
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Елецкая 10а.
сегодня, 16:42
Отопления в доме нет .
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