В Добринском районе под мостом найден труп мужчины

Погибшего разыскивали, как пропавшего без вести.

8 января в Добринском районе под мостом через реку Талица был найден труп 42-летнего мужчины.

По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая: упал с моста и получил смертельную травму.



Ранее погибший значился пропавшим без вести.



