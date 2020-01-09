Происшествия

30 минут назад

В Добринском районе под мостом найден труп мужчины

2 614
#пропавшие без вести #несчастный случай
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В Добринском районе под мостом найден труп мужчины

Погибшего разыскивали, как пропавшего без вести.

8 января в Добринском районе под мостом через реку Талица был найден труп 42-летнего мужчины.
По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая: упал с моста и получил смертельную травму.

Ранее погибший значился пропавшим без вести.

2 614
#пропавшие без вести #несчастный случай
2

Комментарии (2)

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Мальчик в полосатой пижаме

8 минут назад
Упал с моста?.. Несчастный случай, говорите?.. Брехня! Я каждый день хожу по этому мосту, и чё-то не падаю!
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Сталин-психиатр.

15 минут назад
Хороший рывок. Первое место по самоубийствам в мире Россия занимает. Это надо было очень постараться, чтобы такое со страной сделать.
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