Происшествия
30 минут назад
В Добринском районе под мостом найден труп мужчины
Погибшего разыскивали, как пропавшего без вести.
8 января в Добринском районе под мостом через реку Талица был найден труп 42-летнего мужчины.
По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая: упал с моста и получил смертельную травму.
Ранее погибший значился пропавшим без вести.
По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая: упал с моста и получил смертельную травму.
Ранее погибший значился пропавшим без вести.
Мальчик в полосатой пижаме
Сталин-психиатр.