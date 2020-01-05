В Усманском районе задержан похититель «новогоднего настроения»

В преступлении подозревается житель райцентра.

Проверку проводит ОМВД России по Усманскому району.

4 января в ОМВД России по Усманскому району поступило заявление о том, что в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года неизвестные из дома в селе Сторожевое похитили проектор, переноску, гирлянду, самодельные фигуры Деда Мороза и оленя, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в совершении преступления задержали неработающего 23-летнего жителя Усмани.