В Сырском при падении с высоты погиб 66-летний мужчина

На месте трагедии стояли строительные леса.

28 октября в Липецкую городскую больницу № 4 «Липецк-мед» был доставлен 66-летний мужчина из села Сырское Липецкого округа с травмами, предположительно полученными при падении с высоты. На месте, где его нашли, стояли строительные леса.Травмы оказались смертельными — мужчина умер в больнице.— Отдел МВД России «Липецкий» проводит проверку по факту происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.