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Происшествия
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сегодня, 14:46
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В Сырском при падении с высоты погиб 66-летний мужчина
На месте трагедии стояли строительные леса.
Травмы оказались смертельными — мужчина умер в больнице.
— Отдел МВД России «Липецкий» проводит проверку по факту происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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