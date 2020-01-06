«Увидев, что я снимаю их лица, чоповцы выбили из рук мой телефон»

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Александр, который стал свидетелем конфликта с участием чоповцев у пивного ресторана на площади Победы. По словам Александра, когда он начал снимать происходящее, чоповцы отняли у него телефон.



«Вчера около 23:00 мы с другом подъехали на такси к ресторану, возле входа лежал мужчина без признаков жизни, рядом находились сотрудники (не менее восьми человек) ГБР. Мой друг кинулся к лежачему человеку, проверил пульс, который не прощупывался, начал делать искусственное дыхание. Я поняв, что чоповцы имеют отношение к происходящему, стал снимать на телефон их лица. Сотрудники чопа выбили из рук мой телефон, стали по нему топтаться, перекидывая его друг другу ногами. После чего один из сотрудников поднял его и спрятал в карман, то есть произвел кражу сотового телефона», - сообщил нам Александр.



Далее события развивались так:избитого мужчину увезла «скорая», а свидетели произошедшего, часть чоповцев и Александр осталось ждать полицию.



«Как мне потом стало известно, сотрудники ЧОПа вывели пьяного человека из ресторана, избили его и после того, как человек потерял сознание, никто даже к нему из них не подошёл», - продолжает Александр, который написал в полицию заявление о краже сотового телефона.



Мы обратились за комментариями в областное управление МВД.



- В полицию поступили два заявления: одно из больницы о доставленом к ним с площади Победы избитом мужчине, второе - о краже сотрудниками чопа сотового телефона. Оба заявления сейчас проверяют, - рассказали GOROD48 в пресс- службе УМВД по Липецкой области.



Из-за новогодних праздников связаться с представителями ЧОПа мы не смогли, поэтому не публикуем его название. Результаты полицейского разбирательства будут сообщены в наших следующих публикациях.

