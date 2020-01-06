Общество

35 минут назад

«Увидев, что я снимаю их лица, чоповцы выбили из рук мой телефон»

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#ЧОП
«Увидев, что я снимаю их лица, чоповцы выбили из рук мой телефон»
В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Александр, который стал свидетелем конфликта с участием чоповцев у пивного ресторана на площади Победы. По словам Александра, когда он начал снимать происходящее, чоповцы отняли у него телефон. 
 
«Вчера около 23:00 мы с другом подъехали на такси к ресторану, возле входа лежал мужчина без признаков жизни, рядом находились сотрудники (не менее восьми человек) ГБР. Мой друг кинулся к лежачему человеку, проверил пульс, который не прощупывался, начал делать искусственное дыхание. Я поняв, что чоповцы имеют отношение к происходящему, стал снимать на телефон их лица. Сотрудники чопа выбили из рук мой телефон, стали по нему топтаться, перекидывая его друг другу ногами. После чего один из сотрудников поднял его и спрятал в карман, то есть произвел кражу сотового телефона», - сообщил нам Александр.

Далее события развивались так:избитого мужчину увезла «скорая», а свидетели произошедшего, часть чоповцев и Александр осталось ждать полицию.

«Как мне потом стало известно, сотрудники ЧОПа вывели пьяного человека из ресторана, избили его и после того, как человек потерял сознание, никто даже к нему из них не подошёл», - продолжает Александр, который написал в полицию заявление о краже сотового телефона. 

Мы обратились за комментариями в областное управление МВД.

- В полицию поступили два заявления: одно из больницы о доставленом к ним с площади Победы избитом мужчине, второе - о краже сотрудниками чопа сотового телефона. Оба заявления сейчас проверяют, - рассказали  GOROD48  в пресс- службе УМВД по Липецкой области.

Из-за новогодних праздников связаться с представителями ЧОПа мы не смогли, поэтому не публикуем его название. Результаты полицейского разбирательства будут сообщены в наших следующих публикациях.  
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#ЧОП

Комментарии (5)

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УУП

31 секунду назад
Признаков совершения уголовных преступлений здесь нет - вам отказ в возбуждении уголовного дела...
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Гость

1 минуту назад
А где название этого ЧОП????
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стыд и позор

5 минут назад
Уже второй раз пивной ресторан "de Bassus" вляпывается в скандал с избиением людей.
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Гость

6 минут назад
Из этих отморозков, которые называются ГБР ЧОПов половина уже должны сидеть за их беспредельное поведение!!! Самое главное и гвоздят как бабы, толпой, по одному или по двое ссут лезть! Конченые ублюдки... А полиции на их отмороженное поведение по хрену. Где государство, которое гарантирует нам защиту, в том числе и от таких типа ЧОПовцев?
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васянчик

7 минут назад
А вот ударил бы мороз под 30, никаких чоповцев бы и не было!
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