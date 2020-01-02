В Липецкой области по вине чиновника погибла женщина

Госинспектор не справился с управлением автомобиля и ударил «Жигули», за рулем которого была потерпевшая.

1 января в ДТП в Тербунском районе погибла 51-летняя женщина. Она была водителем автомобиля «ВАЗ», в который врезался, нарушив Правила дорожного движения, автомобиль «Шкода-Октавия».



Иномаркой управлял 28-летний Александр Полехин, инспектор Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области по Тербунскому району.