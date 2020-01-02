Происшествия

сегодня, 10:49

В Липецкой области по вине чиновника погибла женщина

18 2364
#ДТП
2
В Липецкой области по вине чиновника погибла женщина

Госинспектор не справился с управлением автомобиля и ударил «Жигули», за рулем которого была потерпевшая.

1 января в ДТП в Тербунском районе погибла 51-летняя женщина. Она была водителем автомобиля «ВАЗ», в который врезался, нарушив Правила дорожного движения, автомобиль «Шкода-Октавия».

Иномаркой управлял 28-летний Александр Полехин, инспектор Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области по Тербунскому району.
18 2364
#ДТП
2

Комментарии (18)

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Гость

5 минут назад
Я бы лайкнул некоторые комментарии! Они :не в бровь, а в глаз!
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Тербуны просто отвечают

10 минут назад
За деяния тербунатора и тербуненка. После такого на территории тербунского района уроды будут рождаться 100 лет.карму отрабатывать.
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ОП Королёв

15 минут назад
....рассолу!
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Мысли великих людей

17 минут назад
Больным-здоровья. Заключенным свободу. ОП Королёв
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Пешеход

28 минут назад
Вопрос, я не знаю кто обязан. Я спросил про событие, предшествующее образовании этой кучи.
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мама, дорогая

32 минуты назад
А где конкретно случилась трагедия?
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Вопрос

35 минут назад
Пешеход, а кто обязан и в какой срок все эти осколки убирать ?
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Пешеход

37 минут назад
Народ, кто знает что было ночью сегодня на перекрестке у Виктории. Большая куча обломков аккуратно лежит на проезжей части.
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х

38 минут назад
причем тут чиновник, если бы за рулем сидела бы лошадь, то это да...
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911

41 минуту назад
Всё вернётся детям и внукам этого урода. Пьянь чёртова!
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