Происшествия
сегодня, 10:49
В Липецкой области по вине чиновника погибла женщина
Госинспектор не справился с управлением автомобиля и ударил «Жигули», за рулем которого была потерпевшая.
1 января в ДТП в Тербунском районе погибла 51-летняя женщина. Она была водителем автомобиля «ВАЗ», в который врезался, нарушив Правила дорожного движения, автомобиль «Шкода-Октавия».
Иномаркой управлял 28-летний Александр Полехин, инспектор Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области по Тербунскому району.
Иномаркой управлял 28-летний Александр Полехин, инспектор Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области по Тербунскому району.
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