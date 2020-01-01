После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей

Первый ребенок в новом году родился 1 января в 04:15.



1 января 2020 года с 00:00 до 11:30 в роддомах Липецка появились на свет всего двое малышей – мальчик и девочка. Первым оказался мальчик, который родился в 04:15 в Липецком городском перинатальном центре. Там же приняли и девочку в 11:25. А вот в Липецком областном перинатальном центре и Липецком городском роддоме №1 новогодняя ночь выдалась спокойной – там все роды пришлись на 31 января.



Отметим, что 1 января 2019 года в роддомах Липецка врачи приняли троих малышей.





