Общество

34 минуты назад

После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей

3 319
#новорожденные
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После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей

Первый ребенок в новом году родился 1 января в 04:15. 

1 января 2020 года с 00:00 до 11:30 в роддомах Липецка появились на свет всего двое малышей – мальчик и девочка. Первым оказался мальчик, который родился в 04:15 в Липецком городском перинатальном центре. Там же приняли и девочку в 11:25. А вот в Липецком областном перинатальном центре и Липецком городском роддоме №1 новогодняя ночь выдалась спокойной – там все роды пришлись на 31 января.  

Отметим, что 1 января 2019 года в роддомах Липецка врачи приняли троих малышей. 


3 319
#новорожденные
1

Комментарии (3)

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Ляля

19 минут назад
На какое 31 яеваря ? Авторы описались или что ?
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Слава путину !

20 минут назад
Зато умерло 12 человек !.
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Роисся вперде

25 минут назад
нормально ! в 500 000 тыс городе за день родилось 2 малыша
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