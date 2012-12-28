Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Общество
396
36 минут назад
49-летний участник СВО лишился ноги до колена, но выплату за ранение пришлось отсуживать
Вынесено решение о перечислении военнослужащему 600 000 рублей.
26 апреля 2025 года уроженец села Кривой Рог получил на СВО множественное осколочное ранение, в том числе осколочное слепое ранение правой и левой кисти и осколочное сквозное проникающее ранение правого коленного сустава. Фактически у мужчины теперь нет ноги до колена. Но в региональной выплате ему отказали.
Как сообщает Генеральная прокуратура России, участнику СВО отказали в назначении региональной выплаты при ранении по причине отсутствия у него регистрации по месту жительства в Липецкой области. Вместе с тем в ходе проверки по жалобе участника СВО факт его проживания в регионе с 1997 года был подтвержден.
Прокурор обратился в суд с иском к учреждению социальной защиты, по итогам рассмотрения которого вынесено решение о перечислении военнослужащему 600 000 рублей.
0
2
2
1
4
Комментарии