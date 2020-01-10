Политика

41 минуту назад

«Жду звонка из администрации президента» - в Липецке обсуждают возможную отставку Игоря Тинькова

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#Игорь Тиньков #Игорь Артамонов #Липецкий городской Совет
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«Жду звонка из администрации президента» - в Липецке обсуждают возможную отставку Игоря Тинькова
Сегодня депутат областного Совета Олег Хомутинников в  своем телеграмм-канале рассказал о возможной отставке спикера городского Совета Игоря Тинькова: 

«Накануне Нового года депутат-единоросс Александр Афанасьев предложил Игорю Тинькову подписать заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сказав, что так хочет недавно избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Спикером вместо Тинькова должен стать Афанасьев. Кроме того, в мэрии Липецка уже готовы списки будущих депутатов горсовета, выборы которых пройдут в сентябре 2020 года. 

Тиньков никакого заявления не подписал»,  - сообщил Олег Хомутинников.

- Игорь Владимирович находится на рабочем месте. Никакого заявления он не писал. Вообще, вопрос по отставке спикера горсовета областного центра согласовывается с полпредством президента и  внутриполитическим блоком его администрации, - заявила GOROD48 начальник пресс-службы Липецкого городского Совета Татьяна Сухарева.

Сам Игорь Тиньков сообщил GOROD48, что в ближайшее время ждет звонка из администрации президента и не отрицает, что может поменять работу.

Связаться с Александром Афанасьевым не удалось. Его референт сообщил, что депутат находится за пределами Российской Федерации и для звонков недоступен.

В пресс-службе администрации Липецкой области отказались комментировать эту историю, заявив, что не имеют никакого отношения к функционированию Липецкого горсовета.



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#Игорь Тиньков #Игорь Артамонов #Липецкий городской Совет
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Комментарии (7)

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макс

2 минуты назад
На мороженом Афанасьев маловато зарабатывал, теперь хочет на личпанах подзаработать.
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Пит

3 минуты назад
это делается чтобы убрать неугодных людей администрации , я пойду на выборы и буду голосовать за комуняк ток не эдиноросы
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Краси чков

5 минут назад
Единственный парень кто искренне более 15 лет помогал людям, он обычный простой парень, который не когда не был чиновником и депутатом, он в ущерб себе и своей семье часами сидел в коридорах чиновников в надежде что они помогут людям.
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Так Артамонов захотел

6 минут назад
А куда Афанасьев денет свой гадюшный заводик с пальвомым мороженным? На жену перепишет?
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Вор-рецидивист Краси чков метил в горсовет

9 минут назад
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту организации массовых беспорядков на улице Космонавтов на Сселках! Организатору беспорядков грозит до восьми лет тюремного заключения. Но ему к подшконочному образу жизни не привыкать
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Пенсионер

12 минут назад
Змеиный гадюшник задергался , это не к добру.
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Да оставьте

12 минут назад
Пусть дальше хапают
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