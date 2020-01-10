«Жду звонка из администрации президента» - в Липецке обсуждают возможную отставку Игоря Тинькова

Сегодня депутат областного Совета Олег Хомутинников в своем телеграмм-канале рассказал о возможной отставке спикера городского Совета Игоря Тинькова:



«Накануне Нового года депутат-единоросс Александр Афанасьев предложил Игорю Тинькову подписать заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сказав, что так хочет недавно избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Спикером вместо Тинькова должен стать Афанасьев. Кроме того, в мэрии Липецка уже готовы списки будущих депутатов горсовета, выборы которых пройдут в сентябре 2020 года.



Тиньков никакого заявления не подписал», - сообщил Олег Хомутинников.



- Игорь Владимирович находится на рабочем месте. Никакого заявления он не писал. Вообще, вопрос по отставке спикера горсовета областного центра согласовывается с полпредством президента и внутриполитическим блоком его администрации, - заявила GOROD48 начальник пресс-службы Липецкого городского Совета Татьяна Сухарева.



Сам Игорь Тиньков сообщил GOROD48, что в ближайшее время ждет звонка из администрации президента и не отрицает, что может поменять работу.



Связаться с Александром Афанасьевым не удалось. Его референт сообщил, что депутат находится за пределами Российской Федерации и для звонков недоступен.



В пресс-службе администрации Липецкой области отказались комментировать эту историю, заявив, что не имеют никакого отношения к функционированию Липецкого горсовета.







