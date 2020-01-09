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сегодня, 11:29

У заведующих детскими садами и ректоров вузов мошенники вымогали подарки

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#мошенничество
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У заведующих детскими садами и ректоров вузов мошенники вымогали подарки
В Липецке во время новогодних каникул заведующих детскими садами обзванивали мошенники.Они представлялись сотрудниками прокуратуры области и предлагали передать им дорогой алкоголь и деньги во избежание неприятностей при проверках. Об этом стало известно 8 января, когда несколько заведующих обратились в прокуратуру.

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области рекомендуют не попадаться на уловки мошенников, и сообщать о подобных фактах по телефону «доверия»: 27-34-27, или дежурному прокурору: 27-34-59.

«По каждому факту будет проведена тщательная проверка, по результатам которой приняты необходимые меры вплоть до инициирования возбуждения уголовных дел», - заверили в прокуратуре области.

Кстати, аферисты попытались «развести на бабки» и ректоров липецких вузов!

- Накануне новогодних праздников неизвестные обзванивали ректоров вузов Липецка и требовали накрыть столы для руководства мэрии во избежании проверок университетов и институтов. Звонившие предлагали свою посильную помощь в организации фуршетов - ректорам было нужно всего лишь перечислить по указанным им реквизитам крупные денежные суммы для закупок элитного алкоголя и ресторанных блюд, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
1169
#мошенничество
1

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