У заведующих детскими садами и ректоров вузов мошенники вымогали подарки

В Липецке во время новогодних каникул заведующих детскими садами обзванивали мошенники.Они представлялись сотрудниками прокуратуры области и предлагали передать им дорогой алкоголь и деньги во избежание неприятностей при проверках. Об этом стало известно 8 января, когда несколько заведующих обратились в прокуратуру.В пресс-службе прокуратуры Липецкой области рекомендуют не попадаться на уловки мошенников, и сообщать о подобных фактах по телефону «доверия»: 27-34-27, или дежурному прокурору: 27-34-59.

«По каждому факту будет проведена тщательная проверка, по результатам которой приняты необходимые меры вплоть до инициирования возбуждения уголовных дел», - заверили в прокуратуре области.Кстати, аферисты попытались «развести на бабки» и ректоров липецких вузов!- Накануне новогодних праздников неизвестные обзванивали ректоров вузов Липецка и требовали накрыть столы для руководства мэрии во избежании проверок университетов и институтов. Звонившие предлагали свою посильную помощь в организации фуршетов - ректорам было нужно всего лишь перечислить по указанным им реквизитам крупные денежные суммы для закупок элитного алкоголя и ресторанных блюд, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.