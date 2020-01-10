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Комитет «ДЕРатизатор» желает изгнать из Липецкого горсовета «Единую Россию»
Член комитета, внесистемный оппозиционер Александр Григорьев, считает, что для достижения этой цели нужно объединить на осенних выборах усилия КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Очевидно, что «Единая Россия» собирается сохранить большинство голосов в горсовете. Однако и так называемая парламентская оппозиция (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия) попытается получить в горсовете больше мест, чем имеет сейчас. Как не распылить силы оппозиции перед предстоящей схваткой? Ответ на этот вопрос знает созданный на новогодних праздниках в Липецке некими «общественниками и активистами» «негласный комитет «ДЕРатизатор», цель которого - «заставить объединиться парламентские партии и изгнать из городского Совета «Единую Россию».
Почему мы закавычили организаторов этого комитета? Потому, что пока нам известен только один его член, внесистемный оппозиционер Александр Григорьев, имена единомышленников он пока хранит в тайне.
Комитет уже провел первое собрание и по его итогам отправил обращения к лидерам парламентской оппозиции Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову с предложением забыть раздоры и выступить единым фронтом против «ЕР».
- Почему ваш комитет называется «ДЕРатизатор»? Это намек на истребление грызунов? - спросил GOROD48 у Александра Григорьева, известного горожанам протестными акциями (однажды он даже изгонял бесов из администрации области и областного Совета).
- Я очень люблю творчество Андрея Макаревича. У него есть песня «Крысы». И в ней есть такие слова: «Я очень люблю и народ и страну, но я не могу терпеть крыс». Отсюда и название нашего неформального комитета. А первые три буквы - еще и аббревиатура: «Долой «Единую Россию». Важно, чтобы липчане понимали, что в горсовет представители «Единой России» попадают уже жуликами и ворами. И только потом попадают то в бочку с цементом, то под суд. Наша инициатива - это инициатива снизу заставить лидеров КПРФ, ЛДПР и СР объединить усилия на выборах в Липецкий горсовет. Лидеры всех этих партий, присутствующих в Госдуме, в липецких облсовете и горсовете, заявляют, что борются за благо народа. И если они не смогут объединиться, то таким заявлениям - грош цена, - говорит Александр Григорьев.
Если к среде следующей недели комитет «ДЕРатизатор» не получит ответов на обращение к Зюганову, Жириновскому и Миронову, то его члены пойдут в городские и региональные структуры парламентских партий и будут просить их членов объединиться самостоятельно. И тогда, конечно, станут известны имена всех организаторов комитета.
А что на этот счет думают в региональных и городских отделениях КПРФ, ЛДПР и СР?
- Я под расшифровкой названия комитета «ДЕРатизатор», конечно, подпишусь, - говорит самый яркий представитель КПРФ в Липецком горсовете нынешнего созыва Николай Быковских.
Быковских, по его словам, готов к конструктивному сотрудничеству с любыми политическими силами, но не с теми, кто просто пускает пыль в глаза. Но объединить усилия сразу трех партий на осенних выборах в горсовет, как ему кажется, будет весьма проблематично.
- Я вижу, как работает фракция ЛДПР в Госдуме. Сначала она голосует за предложенное президентом правительство, а потом ее лидер Жириновский на Красной площади раздает деньги «холопам и крепостным»! Это - популизм чистой воды, ведь за обнищание россяин как раз в ответе правительство Медведева, за которое голосовала фракция ЛДПР. Поэтому не думаю, что у инициативы комитета «ДЕРатизатор» есть смысл. Впрочем, с ЛДПР и «Справедливой Россией» (хотя, по-моему, такой партии у нас вообще нет) есть смысл объединиться против желания «Единой России» сократить число депутатов горсовета.
Липецкие «соколы Жириновского» саркастически высказали свою позицию относительно предложения комитета «ДЕРатизатор» в своем телеграмм-канале:
«ЛДПР была готова выступить единым фронтом, чем нам на это коммунисты ответили? До свидания. С этими ребятами вести хоть какой-то разговор бесполезно. Они разменяли губернаторское кресло на два поменьше в горсовете, а потом посмели лить грязь на ЛДПР и месяца не прошло, как мы поддержали их кандидата. Двуличные коммунисты продались местной власти… И самое главное делают вид, что они оппозиция. Да, норм ребята, с такими только объединяться».
- Инициативу Александра Григорьева я лично поддерживаю, но пока не знаю, что думает о ней лидер нашей партии, - говорит Лариса Ксенофонтова, депутат областного Совета от «Справедливой России».
Лариса Ксенофонтова считает, что лидеры оппозиции в Госдуме позволят объединить усилия парламентских партий на местах уже хотя бы потому, что против одного представителя такого трио на каждом избирательном округе Липецка будут работать два выдвиженца «Единой России» плюс самовыдвиженцы. Уже только поэтому предложенная комитетом «ДЕРатизатор» схема является рискованной, и это понимают и на местах, и в Москве.
- Конечно, если суммировать результаты всех тех кандидатов, кто не представлял «ЕР», на выборах в горсовет нынешнего созыва, то общий процент такого условного кандидата зачастую был выше, чем у «единоросса». И это кажется весомым аргументом за единых кандидатов от оппозиции. Да, на последних довыборах в горсовет два места в одномандатных округах получили коммунисты. И это - второй аргумент за объединение. Но я уверена и в том, что и в «Единой России» сделали соответствующие выводы после этого локального поражения. Поэтому на выборы этого года «ЕР» выставит мощных ресурсных кандидатов, обладающих солидными финансами. Сомневаюсь, что даже объединившись с КПРФ и ЛДПР, мы сможем выставить на всех 36 округах таких же кандидатов. Так что ждем реакции из Москвы.
Впрочем, рецепт победы на муниципальных выборах был озвучен в Липецке на декабрьском форуме «Объединенных демократов» Александром Соловьевым, председателем правления общественной организации «Открытая Россия», координатором проекта «Открытое право», председателем московского отделения «Партии перемен»:
- Муниципальные выборы проще региональных. Искренность - это то, чего никогда не было у «единороссов». Когда вы говорите от души, это чувствуется. Идите в соцсети! Без этого сейчас ничего не выйдет. Становитесь локальными местными «звездами». Долбите именно свой избирательный округ. Не косячте с документами. Имейте хорошего начальника штаба с холодной головой. Все в таких выборах решает «поквартирка». Не ленитесь - по пять часов в день минимум ходить надо по квартирам. Объединить должна простая идея: все прошлое опостылело!
Но, похоже, работать ногами липецким оппозиционерам не с руки. Поэтому, как кажется никакого объединения не случится и выборы пройдут по привычному сценарию. Партийные вожди спустят указание в местные отделения выставить в каждом из 36-ти округов по кандидату. Понятно, что при таком раскладе харизматичных кандидатов у условной оппозиции окажется немного. Понятно, что ходить по пять часов по участку из них будут единицы. Понятно, что через усиленно лоббируемые властью ТОСы «Единая Россия» будет проталкивать своих кандидатов, и зачастую это будут новые лица, являющиеся ЛОМами (так политтехнологи называют лидеров общественного мнения, отличающихся высоким социальным статусом и лучшей информированностью в глазах общественности). Кстати, о том, что новый горсовет будет обновлен на две трети за счет «ЕР», уже заявил его нынешний спикер. Единственное, что может спутать карты партии власти - общая усталость липчан от ситуации в городе и стране. И протестное голосование может поломать все схемы…
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Дельное предложение должно быть таким
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Люба
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