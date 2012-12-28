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сегодня, 15:09
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В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело

Сама девушка пока в больнице.

В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом GOROD48 сообщили в прокуратуре — она контролирует ход расследования.

Напомним, сегодня ночью на улице Советской в Лебедяни 18-летняя девушка-водитель «Хендая» не справилась с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся на крышу. 18-летняя пассажирка «Хендая» погибла, девушка-водитель и вторая пассажирка машины оказались в больницах.

17-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» госпитализирована в нейрохирургию областной детской больницы. Её состояние тяжелое, у девушки сочетанные травмы. Но она в сознании.

18-летняя девушка-водитель госпитализирована в травматологию в Данковской ЦРБ. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
липчанин
29 минут назад
Дело лучше заведите на того кто на права "учил" 18 лет только права получила
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ded
33 минуты назад
что за езда, если за рулём звезда!
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Покатушки
45 минут назад
Школу хоть окончили? Или в 11 классе?
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сокол
48 минут назад
костюмы шить сидеть
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гость
52 минуты назад
Очень жаль девочек.
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