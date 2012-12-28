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Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Происшествия
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сегодня, 15:09
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В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Сама девушка пока в больнице.
Напомним, сегодня ночью на улице Советской в Лебедяни 18-летняя девушка-водитель «Хендая» не справилась с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся на крышу. 18-летняя пассажирка «Хендая» погибла, девушка-водитель и вторая пассажирка машины оказались в больницах.
17-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» госпитализирована в нейрохирургию областной детской больницы. Её состояние тяжелое, у девушки сочетанные травмы. Но она в сознании.
18-летняя девушка-водитель госпитализирована в травматологию в Данковской ЦРБ. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
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