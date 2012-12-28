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Происшествия
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28 минут назад
С начала года в авариях с электросамокатами пострадали 37 человек
Погибших не было.
Именно с участием электросамокатов на территории области произошло 30 ДТП, в которых пострадали 37 человек. Первое произошло 9 апреля, когда самокатчик врезался в автомобиль скорой помощи.
Напомним, сезон кикшеринговых самокатов в Липецке завершится 2 ноября.
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