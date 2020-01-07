У областного ДК от петарды сгорел «Белый медведь»

Предположительно ЧП случилось из-за неосторожно пущенной петарды.

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Сегодня около 19.00 в Липецке сгорела часть новогоднего украшения площади перед областным центром культуры - светящаяся фигура «Белый медведь».



- Кто-то запустил со стороны пешеходной дорожки петарду или ракету, пиротехника попала в медведя и тот загорелся, - рассказали GOROD48 очевидцы событий.





