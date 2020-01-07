Общество
сегодня, 19:34
У областного ДК от петарды сгорел «Белый медведь»
Предположительно ЧП случилось из-за неосторожно пущенной петарды.
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Сегодня около 19.00 в Липецке сгорела часть новогоднего украшения площади перед областным центром культуры - светящаяся фигура «Белый медведь».
- Кто-то запустил со стороны пешеходной дорожки петарду или ракету, пиротехника попала в медведя и тот загорелся, - рассказали GOROD48 очевидцы событий.
- Кто-то запустил со стороны пешеходной дорожки петарду или ракету, пиротехника попала в медведя и тот загорелся, - рассказали GOROD48 очевидцы событий.
мишу растреляли салютом
То то и видно,
во первых это не петарды а салют
мама, дорогая
эстет
дед
А кто тебе сказал что я из деревни.
Я не люблю Липецк
Традиция такая
Не тех медведей