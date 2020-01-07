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сегодня, 19:34

У областного ДК от петарды сгорел «Белый медведь»

28 1659
#Пожар
2
У областного ДК от петарды сгорел «Белый медведь»

Предположительно ЧП случилось из-за неосторожно пущенной петарды.

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Сегодня около 19.00 в Липецке сгорела часть новогоднего украшения площади перед областным центром культуры - светящаяся фигура «Белый медведь». 

- Кто-то запустил со стороны пешеходной дорожки петарду или ракету, пиротехника попала в медведя и тот загорелся, - рассказали GOROD48 очевидцы событий.


28 1659
#Пожар
2

Комментарии (29)

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мишу растреляли салютом

0 секунд назад
и скрылись
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То то и видно,

1 минуту назад
эстет, что тебя заезжие бичи зачали на помойке. По себе о других не суди, ушлепок. В Питере профессор истории убил и расчленил молодую сожительницу. Так что теперь- в Питере все маньяки живут.
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во первых это не петарды а салют

1 минуту назад
во вторых я свидетель в треть их нет внимания почти что где пожарные
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мама, дорогая

6 минут назад
Ужас! Так могут и елку новогоднюю поджечь. Вывод: запретить продажу различного рода пиротехники частным лицам.
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эстет

20 минут назад
Я не люблю Липецк, Конечно придурков.На строительство комбината,сюда съезжалось все отребье со всего союза,уголовники и прочая нечисть,потом плодились,бухали,подыхали,короче деградировались,вот и результат.
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дед

25 минут назад
Вечная память мише!
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А кто тебе сказал что я из деревни.

34 минуты назад
Я не люблю Липецк, Моя родина- Липецк. Я его люблю несмотря ни на что. А вот ты судя по всему- понаехавшее чмо. Как и всякие Артамоновы и уваркины.
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Я не люблю Липецк

36 минут назад
Можешь валить, назааааад,в дереееееевню!!!Там твое место!!!
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Традиция такая

37 минут назад
На Масленницу всегда чучело сжигают. Ну кто-то поспешил с будуна, Рождество с Масленницой перепутал
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Не тех медведей

38 минут назад
палите. Или это только тренировка?
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