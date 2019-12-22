Неделя 48
сегодня, 08:00
Кого хочу я осчастливить, тому уже спасенья нет!
Итоги недели
У многих один вопрос: где снег и морозы? Но на этой неделе, за десять дней до Нового года, прогнозы погоды не радовали - «В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью». Но душа требует праздника, и вот уже на улицах города появились в продаже вечнозеленые деревья. Впрочем, тут же выяснилось, что если кто купил елку и сосенку до 20 числа, то купил ворованное (см. «Как на Центральном рынке нелегальных продавцов елок ловили»).
Но одна липецкая елка, совершенно, кстати, законная, попала в рейтинг самых высоких праздничных деревьев России. «Липецкая новогодняя елка - одна из самых больших в стране». Правда, выросла она не в лесу: главная городская красавица на площади Петра Великого представляет собой искусственную сборную конструкцию 24-метровой высоты. Без учета украшений она обошлась городскому бюджету в 1,6 миллиона рублей.
А вот чему удивлялись горожане.
«Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!»
Нижний парк - куда дороже. Его реконструкция уже встала федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов. И сдать объект нужно к концу года. Этим и была вызвана нервозность главы Липецка, записавшей три недели скандальное видео. Однако мат в парке не стоил ей даже порицания. «Депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной». Теперь жаждущий наказать мэра Липецка депутат облсовета Олег Хомутинников ждет реакции полиции на свое заявление в прокуратуру. Кстати, на прошедшей неделе новый начальник УМВД РФ по Липецкой области провел первый брифинг (см. «Олег Латунов: «В приоритете полиции борьба с мошенничествами»).
«То самое видео» взбодрило рабочих и после знаменитой речи мэра Нижний парк не узнать: вместо «двух несчастных хлопцев» тут старательно работают десятки человек и десятки единиц техники: экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовики. Но работ еще немерено. В позапрошлую пятницу, 13 декабря, Евгения Уваркина пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы: земляные и по укладке плитки. Но «Нижний парк еще «в земле». Следовательно, строители снова подвели главу Липецка. А ведь ранее мэр пообещала GOROD48, что Нижний будет сдан липчанам 25 декабря, а уже 28 декабря на отремонтированных площадках откроются каток и зона уличного питания. До 25 декабря, выходит, нужно закончить не только грязные работы, но еще успеть и прибраться. Сделать это будет очень трудно, если вообще возможно: все старые и новые дорожки и тротуары сейчас покрыты толстым слоем глины, песка и земли.
Впрочем, на этой неделе «Евгения Уваркина рассказала предпринимателям о том, как Липецк станет лучшим городом России». По ее словам, основным драйвером развития комфортной городской среды станет дальнейшее благоустройство общественных пространств. Потенциал их развития - 170 гектаров центра города. Инвестиции в биопарк, частью которого станет зоопарк, могут составить полмиллиарда рублей, в городскую набережную и пляж - еще 200 миллионов. Предполагаются серьезные капвложения в ставший лысым после работ по очистке русла реки Воронеж от грунта Зеленый остров, который мэр желает превратить «остров цветов» с платным входом. На набережной появится Центр экстремальных видов спорта (за образец взят Копенгаген). Между «островом цветов» и берегом должен появиться гребной канал (типа того, который есть в Швейцарии, но наш, конечно, будет лучше).
Туристический потенциал Липецка мэр оценила в… 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. Все эти люди смогут приехать в «самый крутой в России тематический парк аттракционов», который в следующем году начнут строить в ныне дикой части Нижнего парка. По мнению главы Липецка, через несколько лет после реализации проекта парк выйдет на самоокупаемость.
Пока же липчанам нужно учиться беречь то, что есть. Например, в этом году только с улицы Плеханова украли 26 туй. Напротив мэрии «В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды». Ранее с улицы Скороходова украли такой же металлический столбик ограждения чешского производства (мы что, уже разучились делать даже это?!) ценой 17 800 рублей (см. «Бес попутал: липчан совершил кражу возле мэрии»). На той же улице Ворошилова, как сообщил GOROD48, «Тоннель желаний» поврежден вандалами». Мэрии нанесен ущерб в 30 тысяч рублей…
«Вы мне хотели жизнь испортить? Спасибо, справилась сама!»
На Горе, очевидно, устали смотреть, что происходит у ее подножья. Поэтому со второй попытки чиновникам удалось убедить профильную комиссию областного Совета на перераспределение обязанностей между городской администрацией и Горой (см. «Администрация области все же урежет полномочия мэрии Липецка»).
На областной уровень передается значительный объем градостроительных полномочий. Мэрия расстанется с подготовкой Генерального плана Липецка, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. Потом Евгения Уваркина сдаст Игорю Артамонову полномочия, связанные с утверждением местных нормативов градостроительного проектирования, ведением государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, принятием решений о развитии застроенных территорий и о комплексном развитии Липецка. Также городские чиновники уступят областным организацию пассажирских перевозок. У мэрии изымут полномочия в сфере теплоснабжения.
Итак, доработались?
Более того, благодаря определенной подготовительной работе четыре депутата-«единоросса» Липецкого горсовета - Александр Афанасьев, Кирилл Ерихов, Василий Литовкин и Сергей Сазонов - предложили изменить Устав Липецка, сократив число парламентариев на 12 человек (см. «Депутаты Липецкого горсовета желают обрезаться»). Если сейчас в горсовете 48 депутатов, то осенью следующего года их станет 36. Все они получат мандаты, выиграв выборы в одномандатных округах.
Итак, договорились?
Но депутаты еще тешат свое самолюбие. Так, «В Липецком горсовете предложили купить один трамвай за счет самопиара мэрии». В профильной комиссии, рассматривавшей поправки к бюджету-2020, депутат Николай Быковских предложил увеличить на 49,4 млн рублей финансирование МУП «Городской электротранспорт». Для этого, по его мнению, можно было бы сократить на 19,4 миллиона рублей финансирование муниципальной программы «Липецк - мы вместе!», и на 30 миллионов - финансирование расходов на функционирование органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Липецка.
Чиновники не согласились с такой ревизией бюджетных расходов. Но окончательное решение - за сессией, где такая поправка, очевидно, не найдет поддержки.
А еще в Липецком горсовете прошел второй «круглый стол» по перспективам трамвайного сообщения с участием экспертов и специалистов в развитии электротранспорта (первый был проведен в мэрии в позапрошлую пятницу). «Денег нет, но за трамвай держитесь!» - таким был лейтмотив выступления экспертов на «круглом столе» по перспективам рельсового транспорта в Липецке. Все специалисты говорили о том, что трамвай нерентабелен ни в одной стране мира. Общественный транспорт всегда дотируем из бюджета. Экономить на этом неправильно.
- Я читал в ваших СМИ, что глава Липецка Евгения Уваркина сказала о том, что лучше закрыть трамвай, но строить школы. Но нельзя в угоду левой руке отрубить правую ногу! - сказал гость «круглого стола» из Воронежа.
На эту ремарку болезненно отреагировал вице-мэр Константин Власов:
- Новый трамвай в Липецке подразумевает инвестиции в десятки миллиардов рублей. Нам надо отрубить две руки, чтобы сохранить ногу, если нога - это трамвай! Все говорят, что трамвай надо развивать. И мы с этим полностью согласны. Но бюджетных ресурсов региона и города на это нет.
«При аварии разбить лицо водителю»
«Перевозчики предложили повысить плату за проезд в автобусах Липецка на пять рублей».
- Темпы инфляции в стране не нулевые. Растут цены на ГСМ, запчасти, коммунальные услуги. Чтобы оставаться на рынке перевозок, мы увеличиваем фонд оплаты труда водителей и слесарей. Мы рассчитали нашу рентабельность и с учетом обновления автобусного парка дали свои предложения регулятору по повышению тарифа, - сказал GOROD48 директор МУП «Липецкпассажиртранс» Роман Дякин.
GOROD48 поинтересовался у Романа Дякина, почему водители муниципальных автобусов зачастую не пробивают билеты при оплате наличными? Однако в ответ мы услышали, что такие факты - единичны.
Сейчас в областном управление потребительского рынка и ценовой политики анализируют обоснованность повышения цены на проезд. Известно точно одно: ни о каком повышении платы за проезд с 1 января речи нет.
Между тем «Администрация Липецка предложила приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс». К приватизации крупнейшего перевозчика все готово. Сейчас на предприятии со значительно обновленным за бюджетные средства парком (за два последних года приобретено 80 автобусов и пять электробусов общей стоимостью 701 млн рублей) работают 728 человек. Его балансовая стоимость - 1,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов МУПа - 690 миллионов рублей. Комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета решила вынести этот вопрос на ближайшую сессию. В последний раз сопоставимое по объемам акционерное общество создали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК.
«Электрик Вася, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром»
Кстати, о ЛГЭКе. На этой неделе в горсовете оклеили эту компанию самыми язвительными ярлыками. А началось все с рассказа о результатах своей деятельности руководителей МУПов «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал». Дела у всех этих предприятий, являющихся основными акционерами АО «ЛГЭК» (им принадлежит 90,5% акций общества), очень плохи. При чем плохи по вине ЛГЭКа: по состоянию на 1 ноября дебиторская задолженность городской энергетической компании перед МУП «Горэлектросеть» составляет 32,3 миллиона рублей, перед МУП «Липецктеплосеть» - 67,9 миллиона, перед МУП «Липецкводоканал» - 81,1 миллиона.
Слушая директоров МУПов, депутаты отпускали по поводу происходящего саркастические реплики: «Слушая вас, все больше сомневаешься в том, что вы - акционеры», «Ощущение, что ЛГЭК идет к концу, что он заканчивает свое существование», «Имущество дают МУПы, а правит балом ЛГЭК. Все идет к тому, что ЛГЭКа скоро не будет». Точку в дискуссии поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова: «Мы создали ЛГЭК на свою беду!»
Кстати, парламентарии считают, что нынешнему гендиректору ЛГЭКа Константину Драчуку нельзя сидеть на двух стульях сразу (на прошлой неделе его назначили еще и директором липецкого филиала «Россети Центр» «Липецкэнерго») в связи с возможным конфликтом интересов.
В тот же день городские энергетики ответили на критику депутатов Липецкого горсовета (см. «ЛГЭК: компании жить!»). Среди всего прочего пресс-служба компании отметила, что новое руководство ЛГЭКа вскрыло факты безосновательного накопления долгов перед ЛГЭКом рядом управляющих компаний, принадлежащих нескольким депутатам горсовета, сделав соответствующие официальные заявления в правоохранительные органы.
На этой же неделе бывший начальник «транспортного цеха» ЛГЭКа Виктор Беребеня стал директором ОГУП «ЛОКК» (см. «В Липецкой областной коммунальной компании - новый руководитель»). В этой публикации мы предположили, что все, возможно, идет к приватизации одного из трех главных акционеров АО «ЛГЭК», МУПа «Горэлектросеть», которому принадлежат 18,38% акций. Все городское энергохозяйство может попасть в распоряжение липецкого филиала «Россети Центр». И дивиденды от техподключений к сетям, от продажи электроэнергии будут стричь владельцы этой «голубой фишки». А комплекс электроснабжения ЛГЭКа, между прочим, генерирует 47% всей выручки компании (в 2018 году выручка этого комплекса составила 1,5 млрд рублей).
Были и хорошие коммунальные новости. Так, «Москва не будет возить мусор в Липецк» (столица выбрала для утилизации своих отходов Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области). А еще в Липецке официально начала работать единая диспетчерская служба. По многоканальному номеру 8-800-450-48-48 операторы службы принимают обращения по любой проблеме, связанной с оказанием жилищно-коммунальных услуг, и помогают их решить (см. «По проблемам ЖКХ - в единую диспетчерскую службу!»). ЕДС была создана по поручению губернатора Игоря Артамонова из-за огромного объема жалоб на «коммуналку», которыми завалили, в частности, и его страничку в Instagram.
Все вышло случайно, хотя так и планировалось
В прошлое воскресенье в Сселках случился народный бунт: местные жители выразили протест против производства в селе изделий из ПВХ. Возмущенных людей успокаивали Евгения Уваркина, депутаты областного Совета и присутствие Росгвардии. А в четверг вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил СМИ, что «Скандальное предприятие на территории Сселок работать не будет» - его владелец не предоставил органам власти разрешительной документации на свою деятельность. А вчера эту же информацию продублировали чиновники на встрече с сельскими жителями (см. «Завода не будет. Представители администрации города встретились с жителями Сселок»).
Между тем тихой сапой в мэрии пытаются продвигать уже вызывавшие протесты горожан проекты застройки Липецка. Так, депутаты горсовета узнали о том, что скандальному проекту омских проектантов, из-за которого работы лишились две чиновницы департамента градостроительства и архитектуры, подарили вторую жизнь (см. «В Диком все же появятся высотки?»).
- Для чего это делается? - спросил депутат Сергей Коваль, чей коттедж также попал под условный снос. - Почему вы собираетесь проводить новые публичные слушания при таком резонансе?!
- Мы зайдем в тот район, где есть 56 домов, находящихся в не нормативном состоянии. Люди устали жить в землянках. И на эту территорию есть живой частный инвестор, - ответил первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
«Между 19-м микрорайоном и Юго-Западной подстанцией могут построить новый жилой комплекс», несмотря на активное нежелание жителей близлежащих домов. Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, четырьмя высотными домами. Жители 19-го на публичных слушаниях были против, не понимая, где будут парковать свои авто, куда будут ходить учиться и лечиться будущие жители 800 квартир нового ЖК? Между тем против «своих» новых 24-этажных высоток выступают и жители соседнего с 19-м микрорайона (см. «Под автопарковки в «Университетском» запланировано 63% мест от градостроительной нормы»).
Ну и ну!
Стала известна причина массовой гибели в конце ноября ворон, галок и грачей. «Птицы в Ельце и Липецке погибли от крысиного яда».
«Металлург» заключил договор о сотрудничестве с итальянским «Асколи». Возможно, летом в Липецке состоится международный товарищеский матч.
Молодая мама решила возбудить уголовное дело на врача, оцарапавшего ушко ее ребенку (см. «Я не тот человек, который смирится с причиненной ребенку болью!»). Правда, после выхода публикации женщина сменила гнев на милость.
Но одна липецкая елка, совершенно, кстати, законная, попала в рейтинг самых высоких праздничных деревьев России. «Липецкая новогодняя елка - одна из самых больших в стране». Правда, выросла она не в лесу: главная городская красавица на площади Петра Великого представляет собой искусственную сборную конструкцию 24-метровой высоты. Без учета украшений она обошлась городскому бюджету в 1,6 миллиона рублей.
А вот чему удивлялись горожане.
«Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!»
Нижний парк - куда дороже. Его реконструкция уже встала федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов. И сдать объект нужно к концу года. Этим и была вызвана нервозность главы Липецка, записавшей три недели скандальное видео. Однако мат в парке не стоил ей даже порицания. «Депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной». Теперь жаждущий наказать мэра Липецка депутат облсовета Олег Хомутинников ждет реакции полиции на свое заявление в прокуратуру. Кстати, на прошедшей неделе новый начальник УМВД РФ по Липецкой области провел первый брифинг (см. «Олег Латунов: «В приоритете полиции борьба с мошенничествами»).
«То самое видео» взбодрило рабочих и после знаменитой речи мэра Нижний парк не узнать: вместо «двух несчастных хлопцев» тут старательно работают десятки человек и десятки единиц техники: экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовики. Но работ еще немерено. В позапрошлую пятницу, 13 декабря, Евгения Уваркина пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы: земляные и по укладке плитки. Но «Нижний парк еще «в земле». Следовательно, строители снова подвели главу Липецка. А ведь ранее мэр пообещала GOROD48, что Нижний будет сдан липчанам 25 декабря, а уже 28 декабря на отремонтированных площадках откроются каток и зона уличного питания. До 25 декабря, выходит, нужно закончить не только грязные работы, но еще успеть и прибраться. Сделать это будет очень трудно, если вообще возможно: все старые и новые дорожки и тротуары сейчас покрыты толстым слоем глины, песка и земли.
Впрочем, на этой неделе «Евгения Уваркина рассказала предпринимателям о том, как Липецк станет лучшим городом России». По ее словам, основным драйвером развития комфортной городской среды станет дальнейшее благоустройство общественных пространств. Потенциал их развития - 170 гектаров центра города. Инвестиции в биопарк, частью которого станет зоопарк, могут составить полмиллиарда рублей, в городскую набережную и пляж - еще 200 миллионов. Предполагаются серьезные капвложения в ставший лысым после работ по очистке русла реки Воронеж от грунта Зеленый остров, который мэр желает превратить «остров цветов» с платным входом. На набережной появится Центр экстремальных видов спорта (за образец взят Копенгаген). Между «островом цветов» и берегом должен появиться гребной канал (типа того, который есть в Швейцарии, но наш, конечно, будет лучше).
Туристический потенциал Липецка мэр оценила в… 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. Все эти люди смогут приехать в «самый крутой в России тематический парк аттракционов», который в следующем году начнут строить в ныне дикой части Нижнего парка. По мнению главы Липецка, через несколько лет после реализации проекта парк выйдет на самоокупаемость.
Пока же липчанам нужно учиться беречь то, что есть. Например, в этом году только с улицы Плеханова украли 26 туй. Напротив мэрии «В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды». Ранее с улицы Скороходова украли такой же металлический столбик ограждения чешского производства (мы что, уже разучились делать даже это?!) ценой 17 800 рублей (см. «Бес попутал: липчан совершил кражу возле мэрии»). На той же улице Ворошилова, как сообщил GOROD48, «Тоннель желаний» поврежден вандалами». Мэрии нанесен ущерб в 30 тысяч рублей…
«Вы мне хотели жизнь испортить? Спасибо, справилась сама!»
На Горе, очевидно, устали смотреть, что происходит у ее подножья. Поэтому со второй попытки чиновникам удалось убедить профильную комиссию областного Совета на перераспределение обязанностей между городской администрацией и Горой (см. «Администрация области все же урежет полномочия мэрии Липецка»).
На областной уровень передается значительный объем градостроительных полномочий. Мэрия расстанется с подготовкой Генерального плана Липецка, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. Потом Евгения Уваркина сдаст Игорю Артамонову полномочия, связанные с утверждением местных нормативов градостроительного проектирования, ведением государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, принятием решений о развитии застроенных территорий и о комплексном развитии Липецка. Также городские чиновники уступят областным организацию пассажирских перевозок. У мэрии изымут полномочия в сфере теплоснабжения.
Итак, доработались?
Более того, благодаря определенной подготовительной работе четыре депутата-«единоросса» Липецкого горсовета - Александр Афанасьев, Кирилл Ерихов, Василий Литовкин и Сергей Сазонов - предложили изменить Устав Липецка, сократив число парламентариев на 12 человек (см. «Депутаты Липецкого горсовета желают обрезаться»). Если сейчас в горсовете 48 депутатов, то осенью следующего года их станет 36. Все они получат мандаты, выиграв выборы в одномандатных округах.
Итак, договорились?
Но депутаты еще тешат свое самолюбие. Так, «В Липецком горсовете предложили купить один трамвай за счет самопиара мэрии». В профильной комиссии, рассматривавшей поправки к бюджету-2020, депутат Николай Быковских предложил увеличить на 49,4 млн рублей финансирование МУП «Городской электротранспорт». Для этого, по его мнению, можно было бы сократить на 19,4 миллиона рублей финансирование муниципальной программы «Липецк - мы вместе!», и на 30 миллионов - финансирование расходов на функционирование органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Липецка.
Чиновники не согласились с такой ревизией бюджетных расходов. Но окончательное решение - за сессией, где такая поправка, очевидно, не найдет поддержки.
А еще в Липецком горсовете прошел второй «круглый стол» по перспективам трамвайного сообщения с участием экспертов и специалистов в развитии электротранспорта (первый был проведен в мэрии в позапрошлую пятницу). «Денег нет, но за трамвай держитесь!» - таким был лейтмотив выступления экспертов на «круглом столе» по перспективам рельсового транспорта в Липецке. Все специалисты говорили о том, что трамвай нерентабелен ни в одной стране мира. Общественный транспорт всегда дотируем из бюджета. Экономить на этом неправильно.
- Я читал в ваших СМИ, что глава Липецка Евгения Уваркина сказала о том, что лучше закрыть трамвай, но строить школы. Но нельзя в угоду левой руке отрубить правую ногу! - сказал гость «круглого стола» из Воронежа.
На эту ремарку болезненно отреагировал вице-мэр Константин Власов:
- Новый трамвай в Липецке подразумевает инвестиции в десятки миллиардов рублей. Нам надо отрубить две руки, чтобы сохранить ногу, если нога - это трамвай! Все говорят, что трамвай надо развивать. И мы с этим полностью согласны. Но бюджетных ресурсов региона и города на это нет.
«При аварии разбить лицо водителю»
«Перевозчики предложили повысить плату за проезд в автобусах Липецка на пять рублей».
- Темпы инфляции в стране не нулевые. Растут цены на ГСМ, запчасти, коммунальные услуги. Чтобы оставаться на рынке перевозок, мы увеличиваем фонд оплаты труда водителей и слесарей. Мы рассчитали нашу рентабельность и с учетом обновления автобусного парка дали свои предложения регулятору по повышению тарифа, - сказал GOROD48 директор МУП «Липецкпассажиртранс» Роман Дякин.
GOROD48 поинтересовался у Романа Дякина, почему водители муниципальных автобусов зачастую не пробивают билеты при оплате наличными? Однако в ответ мы услышали, что такие факты - единичны.
Сейчас в областном управление потребительского рынка и ценовой политики анализируют обоснованность повышения цены на проезд. Известно точно одно: ни о каком повышении платы за проезд с 1 января речи нет.
Между тем «Администрация Липецка предложила приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс». К приватизации крупнейшего перевозчика все готово. Сейчас на предприятии со значительно обновленным за бюджетные средства парком (за два последних года приобретено 80 автобусов и пять электробусов общей стоимостью 701 млн рублей) работают 728 человек. Его балансовая стоимость - 1,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов МУПа - 690 миллионов рублей. Комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета решила вынести этот вопрос на ближайшую сессию. В последний раз сопоставимое по объемам акционерное общество создали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК.
«Электрик Вася, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром»
Кстати, о ЛГЭКе. На этой неделе в горсовете оклеили эту компанию самыми язвительными ярлыками. А началось все с рассказа о результатах своей деятельности руководителей МУПов «Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал». Дела у всех этих предприятий, являющихся основными акционерами АО «ЛГЭК» (им принадлежит 90,5% акций общества), очень плохи. При чем плохи по вине ЛГЭКа: по состоянию на 1 ноября дебиторская задолженность городской энергетической компании перед МУП «Горэлектросеть» составляет 32,3 миллиона рублей, перед МУП «Липецктеплосеть» - 67,9 миллиона, перед МУП «Липецкводоканал» - 81,1 миллиона.
Слушая директоров МУПов, депутаты отпускали по поводу происходящего саркастические реплики: «Слушая вас, все больше сомневаешься в том, что вы - акционеры», «Ощущение, что ЛГЭК идет к концу, что он заканчивает свое существование», «Имущество дают МУПы, а правит балом ЛГЭК. Все идет к тому, что ЛГЭКа скоро не будет». Точку в дискуссии поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова: «Мы создали ЛГЭК на свою беду!»
Кстати, парламентарии считают, что нынешнему гендиректору ЛГЭКа Константину Драчуку нельзя сидеть на двух стульях сразу (на прошлой неделе его назначили еще и директором липецкого филиала «Россети Центр» «Липецкэнерго») в связи с возможным конфликтом интересов.
В тот же день городские энергетики ответили на критику депутатов Липецкого горсовета (см. «ЛГЭК: компании жить!»). Среди всего прочего пресс-служба компании отметила, что новое руководство ЛГЭКа вскрыло факты безосновательного накопления долгов перед ЛГЭКом рядом управляющих компаний, принадлежащих нескольким депутатам горсовета, сделав соответствующие официальные заявления в правоохранительные органы.
На этой же неделе бывший начальник «транспортного цеха» ЛГЭКа Виктор Беребеня стал директором ОГУП «ЛОКК» (см. «В Липецкой областной коммунальной компании - новый руководитель»). В этой публикации мы предположили, что все, возможно, идет к приватизации одного из трех главных акционеров АО «ЛГЭК», МУПа «Горэлектросеть», которому принадлежат 18,38% акций. Все городское энергохозяйство может попасть в распоряжение липецкого филиала «Россети Центр». И дивиденды от техподключений к сетям, от продажи электроэнергии будут стричь владельцы этой «голубой фишки». А комплекс электроснабжения ЛГЭКа, между прочим, генерирует 47% всей выручки компании (в 2018 году выручка этого комплекса составила 1,5 млрд рублей).
Были и хорошие коммунальные новости. Так, «Москва не будет возить мусор в Липецк» (столица выбрала для утилизации своих отходов Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области). А еще в Липецке официально начала работать единая диспетчерская служба. По многоканальному номеру 8-800-450-48-48 операторы службы принимают обращения по любой проблеме, связанной с оказанием жилищно-коммунальных услуг, и помогают их решить (см. «По проблемам ЖКХ - в единую диспетчерскую службу!»). ЕДС была создана по поручению губернатора Игоря Артамонова из-за огромного объема жалоб на «коммуналку», которыми завалили, в частности, и его страничку в Instagram.
Все вышло случайно, хотя так и планировалось
В прошлое воскресенье в Сселках случился народный бунт: местные жители выразили протест против производства в селе изделий из ПВХ. Возмущенных людей успокаивали Евгения Уваркина, депутаты областного Совета и присутствие Росгвардии. А в четверг вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил СМИ, что «Скандальное предприятие на территории Сселок работать не будет» - его владелец не предоставил органам власти разрешительной документации на свою деятельность. А вчера эту же информацию продублировали чиновники на встрече с сельскими жителями (см. «Завода не будет. Представители администрации города встретились с жителями Сселок»).
Между тем тихой сапой в мэрии пытаются продвигать уже вызывавшие протесты горожан проекты застройки Липецка. Так, депутаты горсовета узнали о том, что скандальному проекту омских проектантов, из-за которого работы лишились две чиновницы департамента градостроительства и архитектуры, подарили вторую жизнь (см. «В Диком все же появятся высотки?»).
- Для чего это делается? - спросил депутат Сергей Коваль, чей коттедж также попал под условный снос. - Почему вы собираетесь проводить новые публичные слушания при таком резонансе?!
- Мы зайдем в тот район, где есть 56 домов, находящихся в не нормативном состоянии. Люди устали жить в землянках. И на эту территорию есть живой частный инвестор, - ответил первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
«Между 19-м микрорайоном и Юго-Западной подстанцией могут построить новый жилой комплекс», несмотря на активное нежелание жителей близлежащих домов. Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, четырьмя высотными домами. Жители 19-го на публичных слушаниях были против, не понимая, где будут парковать свои авто, куда будут ходить учиться и лечиться будущие жители 800 квартир нового ЖК? Между тем против «своих» новых 24-этажных высоток выступают и жители соседнего с 19-м микрорайона (см. «Под автопарковки в «Университетском» запланировано 63% мест от градостроительной нормы»).
Ну и ну!
Стала известна причина массовой гибели в конце ноября ворон, галок и грачей. «Птицы в Ельце и Липецке погибли от крысиного яда».
«Металлург» заключил договор о сотрудничестве с итальянским «Асколи». Возможно, летом в Липецке состоится международный товарищеский матч.
Молодая мама решила возбудить уголовное дело на врача, оцарапавшего ушко ее ребенку (см. «Я не тот человек, который смирится с причиненной ребенку болью!»). Правда, после выхода публикации женщина сменила гнев на милость.
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10.11.2019 08:00Неделя 48
кокс
кхе-кх