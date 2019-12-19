Общество

34 минуты назад

Перевозчики предложили повысить плату за проезд в автобусах Липецка на пять рублей

31 875
#транспорт #плата за проезд
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Областное управление потребительского рынка и ценовой политики анализирует экономическую обоснованность такого предложения. 

В ноябре-декабре в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте: 16 - от перевозчиков межмуниципальных маршрутов, и 8 - от перевозящих пассажиров в Липецке, Ельце, Грязях, Лебедяни, Усмани, Чаплыгине и Данкове. Перевозчики обосновывают повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 %, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.   

Липецкие перевозчики предложили поднять плату за проезд на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. На те же пять рублей перевозчики хотели бы понять тарифы в Ельце и Усмани. Меньше на рубль аппетиты перевозчиков из Чаплыгина и Лебедяни. Транспортное предприятие Данкова желало бы увеличить цену билета на 7 рублей и 3 рубля при оплате наличными и транспортной картой соответственно. Самые большие аппетиты - у грязинского АТП, которое предлагает повысить цену проезда сразу на 13 рублей по транспортной карте и на 16 рублей при оплате наличными (сейчас цена проезда в Грязях по карте составляет 17 рублей, за наличные - 22 рубля).   

- Темпы инфляции в стране не нулевые. Растут цены на ГСМ, запчасти, коммунальные услуги. Чтобы оставаться на рынке перевозок, мы увеличиваем фонд оплаты труда водителей и слесарей. Мы рассчитали нашу рентабельность и с учетом обновления автобусного парка дали свои предложения регулятору по повышению тарифа, - сообщил сегодня на брифинге директор МУП «Липецкпассажиртранс» Роман Дякин.  

GOROD48 поинтересовался Романа Дякина, почему водители муниципальных автобусов зачастую не пробивают билеты при оплате наличными? Однако Роман Дякин в ответ заявил, что фактов присвоения водителями денег пассажиров не выявлено, а за последнее время на не выданные билеты пожаловались всего раз. Более того, директор МУПа отметил, что администрация предприятия заставляет водителей принудительно выдавать билеты пассажирам, так как те их не берут. 

О необходимости повышения цены на проезд по межмуниципальным маршрутам в пригородных сообщениях рассказал СМИ генеральный директор ЗАО «Л-Бус» Сергей Животенко. Сейчас тариф на перевозки пассажиров по таким маршрутам составляет 2 рубля за один пассажиро-километр при оплате картой и 2 рубля 50 копеек - наличными. По его словам, тариф нужно поднимать сразу на 30%. Это обусловлено дополнительными расходами на выполнение требований федерального законодательства для обеспечения транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава:  

- Федеральный закон о транспортной безопасности тяжелым бременем ложится на частных перевозчиков. Например, паспорт техники безопасности на автобус стоит 50 тысяч рублей. Оборудование автобуса средствами видеофиксации - 100 тысяч. Аттестовать водительский состав стоит до 8 тысяч рублей на человека. Цена нового отечественного автобуса начинается от 7 миллионов. Это сколько же надо зарабатывать, чтобы бизнес-модель была рентабельна!  

В ЗАО «Л-Бус» - 18 автобусов. И все эти необходимые затраты предприниматель планирует восполнить за счет увеличения транспортного тарифа.    

— Это капитализм! Рыночные отношения, - резюмировал Сергей Животенко.  

После того, как о своих требованиях рассказали перевозчики, их пожелания о повышении тарифов прокомментировал начальник областного управления потребительского рынка Юрий Букреев.  

- Сейчас экономисты нашего управления проводят полный анализ всех документов, представленных перевозчиками. По регламенту, такая проверка займет 68 дней. И только после этого можно будет сказать, имеются ли обоснования повысить тариф. Поэтому сообщу, что ни о каком повышении платы за проезд с 1 января речи нет.  

По словам Юрия Букреева, проверка документации перевозчиков будет весьма тщательной.  

Главной целью управления станет соблюдение баланса интересов жителей области и хозяйствующих субъектов. 
31 875
#транспорт #плата за проезд
3

Комментарии (32)

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Народ

37 секунд назад
Чтоб вы подавились, от этих поввшений, твари!
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липчанин

3 минуты назад
Сегодня надо было от Карусели на Стаханова попасть на тракторный по делам , Простоял больше часа 379 так и не появился Плюнул уехал домой на 8
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ХОХОЛ Сосущая Голова

3 минуты назад
А при какой П.....де,тут коммунальные услуги?????
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Я

5 минут назад
Сразу до 100 поднимайте. ....у нас зарплата ж как в Москве и Питере. ... *
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Когда водители будут

5 минут назад
в костюмах и кэппи?
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гость

6 минут назад
Олег, Сам себя перечитай.
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Пешеход

7 минут назад
А мне по куй, повышайте! Я всё равно пешком хожу!
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!!!

7 минут назад
С Сырского до КТЗ не уехать №24 холит 1 раз в час приходится ехать на №315 потом пересаживаться на №324 за что мы должны платить ?????
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Олег

9 минут назад
Нужно проводить конкурсы с привлечением иногородних перевозчиков для участия в конкурсах на право перевозить Липчан в противном случае для Липчан ничего не изменится и останутся одни и те же на рынке и самое не приятное что качество транспортной доступности и самих автобусов не улучшится
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Путин

10 минут назад
Плохое предложение , НАДО НА 25 !!!!!
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