В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды

Полиция ищет вандала/

На мосту через Липовку в ста шагах от входа в мэрию кто-то сбил болларды. По информации пресс-службы мэрии, сотрудники ГИБДД ищут водителя, который это сделал, поэтому вещдоки его правонарушения пока остаются на месте. Но очевидно, что эти элементы благоустройства крепились, судя по фотографиям, на соплях. Так что вандалами, скорее, являются рабочие подрядной организации, которые умудрились прикрепить болларды к плитке, а не водитель, который их сбил.- Управление главного смотрителя скоро вообще уберет болларды с моста через Липовку, так как они будут мешать при снегопадах уборке улицы. А весной болларды снова появятся на этом месте, правда, они будут закреплены надежнее, чем сейчас.