Общество

35 минут назад

В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды

5 291
#благоустройство #вандализм
1
В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды

Полиция ищет вандала/

На мосту через Липовку в ста шагах от входа в мэрию кто-то сбил болларды. По информации пресс-службы мэрии, сотрудники ГИБДД ищут водителя, который это сделал, поэтому вещдоки его правонарушения пока остаются на месте. Но очевидно, что эти элементы благоустройства крепились, судя по фотографиям, на соплях. Так что вандалами, скорее, являются рабочие подрядной организации, которые умудрились прикрепить болларды к плитке, а не водитель, который их сбил.

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- Управление главного смотрителя скоро вообще уберет болларды с моста через Липовку, так как они будут мешать при снегопадах уборке улицы. А весной болларды снова появятся на этом месте, правда, они будут закреплены надежнее, чем сейчас.
5 291
#благоустройство #вандализм
1

Комментарии (5)

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ALEX

12 минут назад
А мне нравится, все такое кривое! По пипецки.
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ттт

18 минут назад
че то опасаюсь, там столб освещения на фотке тоже на саморезах как бы не к плитке прикручен ....
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Житель

22 минуты назад
Ветер вчера свалил ищут они , на соплях все держится
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Коллеги....

23 минуты назад
Будем ставить и снимать, ставить и снимать....
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Элемент благоустройства

25 минут назад
Хто это наделал?
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