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Происшествия
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сегодня, 14:42
На трассе «Дон» в Хлевенском районе горел «Ситроен»
В Липецке при пожаре в многоквартирном доме спасли четверых человек, а в Хлевном снова горел мусорный полигон.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём повреждено подкапотное пространство и внутренняя отделка автомобиля. Машину тушили три отделения пожарных.
12 апреля около пяти часов утра в Липецке вспыхнул пожар на лестничной площадке в доме №1а по улице Пугачева — горели старые вещи. Пожарные спасли четверых человек.
В это же день в селе Фащёвка Грязинского района переполох наделал загоревшийся в торговом доме «Пролетарский» потолочный светильник. Но его потушили ещё до прибытия пожарных.
А в посёлке Дачный-5 на 15-й линии загорелся садовый домик. Огнём поврежден дымоход.
Вечером 12 апреля на улице Смирнова в Липецке сгорела баня.
13 апреля около двух часов ночи в селе Введенка Липецкого округа на улице Майской сгорел металлический мусорный контейнер.
Около семи утра 13 апреля вспыхнул пожар на полигоне ТБО в Хлевном — горел мусор на площади 500 квадратных метров.
Днём в Липецке на улице Октябрьской горело нежилое строение — сгорели кровля и вещи на площади 15 квадратных метров.
12 апреля около пяти часов утра в Липецке вспыхнул пожар на лестничной площадке в доме №1а по улице Пугачева — горели старые вещи. Пожарные спасли четверых человек.
В это же день в селе Фащёвка Грязинского района переполох наделал загоревшийся в торговом доме «Пролетарский» потолочный светильник. Но его потушили ещё до прибытия пожарных.
А в посёлке Дачный-5 на 15-й линии загорелся садовый домик. Огнём поврежден дымоход.
Вечером 12 апреля на улице Смирнова в Липецке сгорела баня.
13 апреля около двух часов ночи в селе Введенка Липецкого округа на улице Майской сгорел металлический мусорный контейнер.
Около семи утра 13 апреля вспыхнул пожар на полигоне ТБО в Хлевном — горел мусор на площади 500 квадратных метров.
Днём в Липецке на улице Октябрьской горело нежилое строение — сгорели кровля и вещи на площади 15 квадратных метров.
Около десяти вечера 13 апреля в селе Грачёвка Усманского района на улице Крупской горело неэксплуатируемое кирпичное здание площадью 500 квадратных метров.
Огнём уничтожена кровля здания по всей площади.
За выходные в Липецкой области 16 раз горела сухая трава на общей площади 6,71 гектара и пять раз мусор на общей площади 768 квадратных метров.
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