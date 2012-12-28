На трассе «Дон» в Хлевенском районе горел «Ситроен»

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём повреждено подкапотное пространство и внутренняя отделка автомобиля. Машину тушили три отделения пожарных.12 апреля около пяти часов утра в Липецке вспыхнул пожар на лестничной площадке в доме №1а по улице Пугачева — горели старые вещи. Пожарные спасли четверых человек.В это же день в селе Фащёвка Грязинского района переполох наделал загоревшийся в торговом доме «Пролетарский» потолочный светильник. Но его потушили ещё до прибытия пожарных.А в посёлке Дачный-5 на 15-й линии загорелся садовый домик. Огнём поврежден дымоход.Вечером 12 апреля на улице Смирнова в Липецке сгорела баня.13 апреля около двух часов ночи в селе Введенка Липецкого округа на улице Майской сгорел металлический мусорный контейнер.Около семи утра 13 апреля вспыхнул пожар на полигоне ТБО в Хлевном — горел мусор на площади 500 квадратных метров.Днём в Липецке на улице Октябрьской горело нежилое строение — сгорели кровля и вещи на площади 15 квадратных метров.