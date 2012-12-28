Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
Общество
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сегодня, 13:10
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Двор на улице Виктора Музыки во тьме
Липчане опасаются за свои автомобили.
«Никто не знает, что делать. Только принимают заявки», — написали жильцы GOROD48, добавив, что опасаются за свои автомобили.
В мэрии пообещали, что свет во дворе появится до конца недели, то есть до 20 апреля, когда по графику сотрудники «Липецкгорсвета» заменят в фонарях лампы.
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