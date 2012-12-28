Двор на улице Виктора Музыки во тьме

Липчане опасаются за свои автомобили.

Двор дома № 4 по улице Виктора Музыки уже месяц по вечерам погружен во мрак: уличные фонари не работают.«Никто не знает, что делать. Только принимают заявки», — написали жильцы GOROD48, добавив, что опасаются за свои автомобили.В мэрии пообещали, что свет во дворе появится до конца недели, то есть до 20 апреля, когда по графику сотрудники «Липецкгорсвета» заменят в фонарях лампы.