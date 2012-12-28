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сегодня, 13:10
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Двор на улице Виктора Музыки во тьме

Липчане опасаются за свои автомобили.

Двор дома № 4 по улице Виктора Музыки уже месяц по вечерам погружен во мрак: уличные фонари не работают.

«Никто не знает, что делать. Только принимают заявки», — написали жильцы GOROD48, добавив, что опасаются за свои автомобили.

В мэрии пообещали, что свет во дворе появится до конца недели, то есть до 20 апреля, когда по графику сотрудники «Липецкгорсвета» заменят в фонарях лампы.
освещение
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
й
8 минут назад
А нечего бросать без присмотра. На ночь - только в гараж.
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Житель
57 секунд назад
Это ты так решил?
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смотритель зоопарка
10 минут назад
ну главное в мэрии пообещали, так что не нойте)
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Алекс
12 минут назад
Толи ещë будет.
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***00***
20 минут назад
Так во дворе Фрунзе 30, 32 уже лет как 10 света нет, и никому ничего не нужно -)))
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Предпенсионер
21 минуту назад
Весь двор псевдоиномарками заставили, ни пройти, потом переживают. В гараж надо ставить !
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Сселки
29 минут назад
А почему про Сселки не пишите??? У нас нигде нет уличного освещения!!!
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Александр Викторович
3 минуты назад
Подтверждаю!!! Улица Кольцова, Заповедная, Сенявина уже 25 лет нету уличного освещения!!! А в мэрии ни куют ни чешутся... Подумаешь там какие-то дети возмущаются со школы со второй смены. Они же не "наши" дети...
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Фонарь
сегодня, 13:30
Проспект Победы вечерами во мраке, фонари через 1, а то и 3 горят. Центральная дорога! А тут какой то медвежий угол
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короче
сегодня, 13:22
инотазоккорытные бомжи тресутся за свои чуда инотазопрома
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ужос
сегодня, 13:28
не надо так! это дорогостоящее движимое имущество, хранящееся в общедоступном месте! страшно, мало ли что...
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Землянин
сегодня, 13:16
В Сселках уже 9 лет дети ходят в школу на тренировки во мраке, а они за машины переживают.
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Землянину
сегодня, 13:25
Напишите заявку через сервис "Решаем вместе", и освещение починят. А если будете молчать, то ваши дети продолжат ходить во тьме.
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***00***
17 минут назад
Напишите заявку через сервис "Решаем вместе", и освещение починят. А если будете молчать, то ваши дети продолжат ходить во тьме. Уважаемая, это сервис для дурачков был придуман к сожалению, если Вы конечно не в курсе еще.
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Село
сегодня, 13:19
И город,разницу кловили.
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