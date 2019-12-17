В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода. Ночью 18 декабря регион окажется под влиянием фронтов Атлантического циклона — местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 18 декабря и в последующие двое суток будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 5 градусов тепла, что на 8-11 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие моросящие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет от 1 до 6 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие моросящие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 3 до 5 градусов тепла.



День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.



