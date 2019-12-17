сегодня, 17:10
В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью
В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода. Ночью 18 декабря регион окажется под влиянием фронтов Атлантического циклона — местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 18 декабря и в последующие двое суток будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 5 градусов тепла, что на 8-11 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие моросящие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 3 до 5 градусов тепла.
День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.
васянчик
васянчик
васянчик
васянчик