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сегодня, 17:10

В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью

4 270
#потепление
В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода. Ночью 18 декабря регион окажется под влиянием фронтов Атлантического циклона — местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 18 декабря и в последующие двое суток будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 5 градусов тепла, что на 8-11 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие моросящие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие моросящие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 3 до 5 градусов тепла.

День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.

4 270
#потепление

Комментарии (4)

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васянчик

4 минуты назад
Я тут сявка!
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васянчик

9 минут назад
васянчик, а ты ещё сявка здесь комменты строчить.
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васянчик

10 минут назад
Лучше бы ночью было под минус 30, а днём под плюс тридцать!
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васянчик

13 минут назад
Укол мне, срочно!!!
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