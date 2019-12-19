Общество

сегодня, 17:42

По проблемам ЖКХ - в единую диспетчерскую службу!

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#ЖКХ #Единая диспетчерская служба
По проблемам ЖКХ - в единую диспетчерскую службу!

Сегодня в Липецке официально начала работать единая диспетчерская служба. По многоканальному номеру 8-800-450-48-48 операторы службы готовы принять обращения по любой проблеме, связанной с оказанием жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области, и помочь быстро их решить.  

Система начала работать в тестовом режиме в феврале этого года. Операторы ЕДС приняли уже свыше 100 000 заявок от жителей области, большинство из них были оперативно решены. Система была создана из-за огромного объема жалоб на «коммуналку», которыми завалили, в том числе, и Instagram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.   

— Я через соцсети сейчас сам работаю как единая диспетчерская служба, - смеется Игорь Артамонов. - Людей очень сложно приучить цивилизованно решать свои проблемы и обращаться по жалобам адресно. Эта система создана специально для того, чтобы централизовать прием заявок от людей и отследить их решение. Понятно, что у нас еще есть на этом пути вредоносные управляющие компании — слабое звено всей системы, которые тормозят решение проблем. В единой диспетчерской службе легко по числу жалоб отследить антилидеров и призвать их к ответу. Те компании, которые не оперативно решают возникающие проблемы, копят негатив и не оплачивают взыскания за плохую работу, будут лишаться лицензии. Единая диспетчерская служба — абсолютно нормальный цивилизованный формат решение проблем по ЖКЖ. Этой системой надо пользоваться и звонить только сюда. Теперь, когда мне будут писать насчет коммунальных бед, я буду рекомендовать автору сообщения звонить по номеру 8-800-450-48-48. 

Руководитель единой диспетчерской службы Вячеслав Пикалов говорит, что его учреждение можно смело назвать палочкой-выручалочкой от всех коммунальных бед. Обычно операторы службы обрабатывают по 100-150 заявок в смену, в дни пиковой нагрузки — по 300 за день.  

— Единый центр обработки заявок — ответ на требования времени. Сегодня наша служба собирает всю информацию по сфере ЖКХ, поступающую от жителей, — отмечает Вячеслав Пикалов. — Единая диспетчерская служба работает со 120 управляющими компаниями, поставщиками энергоресурсов и другими коммунальными структурами. Мы оперативно обмениваемся информацией, чтобы добиться быстрого решения поступающих заявок, а также отследить, кто виновен в том, что проблема долго не решалась.  

Кстати, единая диспетчерская служба в своей работе не ограничится только «коммуналкой». По номеру 8 800 450 48 48 можно узнать сведения о субсидиях для льготных категорий граждан. Служба планирует охватить все сферы, на которые жалуются жители региона в областную администрацию.  

Как воспользоваться услугами ЕДС? 

1. 8 800 450 48 48. Запишите этот номер в свой мобильный телефон. Когда вы на него позвоните, вам ответит один из 20 операторов. Все они  прошли специальную подготовку, в том числе — работали с психологом. У операторов есть определенный регламент приема заявок.  

2. Услышали в трубке «Единая диспетчерская служба. Оператор №…, здравствуйте»? Нужно назвать оператору адрес, по которому возникла проблема. К примеру, в доме №77 по улице Иванова нет электричества. Оператор на своем компьютере в специальной системе обработки жалоб на ЖКХ вводит нужный адрес. Вашу заявку запишут и попросят оставить контактный номер телефона и представиться.  

3. Разговор закончен, что делать дальше? Вам — ничего. Сейчас идет работа оператора, который с помощью онлайн-системы выясняет, почему в доме №77 нет света. На обработку заявки и ее передачу исполнителю (управляющей компании, ресурсоснабжающей организации или аварийной службе) оператору отведено всего шесть минут. Дальше именно ответственная организация займется решением проблемы.  

4. ...Прошло 10 минут после разговора с оператором. Вам должны перезвонить, объяснить причину возникновения проблемы и время, к которому она будет разрешена. Но бывает и другое развитие ситуации. Например, как сегодня вышло по дому №9/2 на улице Ушинского. Как написали в Instagram Игоря Артамонова его жильцы, в многоквартирном доме нет отопления. Губернатор решил проверить, была ли в единой диспетчерской службе зафиксирована такая заявка. Оказалось, что да: вчера вечером поступала жалоба на отопление. Заявка зафиксирована в системе, видно, что представители управляющей компании, обслуживающей дом, знают о проблеме. На подачу отопления компании отведено 24 часа. Если УК за это время не зашевелится, то ее ждут большие проблемы. Например, санкции со стороны Государственной жилищной инспекции.  

5. В течение нескольких дней вам перезвонит оператор, чтобы узнать о решении проблемы и качестве оказанной услуги. 
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#ЖКХ #Единая диспетчерская служба

Комментарии (2)

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Поглядим

4 минуты назад
Сама по себе мысль хорошая и правильная, но чем больше в системе звеньев, тем менее она надежна. Посмотрим, что из этой затеи получится на практике.
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Воистину!

27 минут назад
Сложно решить цивилизованно,жэу не берет трубку,телефон управляшки,который указан в квитанции, также,в течение дня не отвечает. И от единой диспетчерской толку ноль-сегодня звонили,заявку приняли,никто не приехал,проблема не решена! Может,Игорь Георгиевич,стоит сначала организовать цивилизованный подход,а после людей обвинять в нецивилизованности!
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