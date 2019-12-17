Общество

43 минуты назад

Депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной

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#Евгения Уваркина #Олег Хомутинников #Липецкий городской Совет #Нижний парк
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Депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной

Липецкий городской Совет депутатов дал официальный ответ на обращение их коллегии из облсовета Олега Хомутинникова, который просил оценить действия мэра Евгении Уваркиной во время инспекции Нижнего парка.  

Как сообщили в пресс-службе горсовета, постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого городского Совета рассматривает поведение и моральный облик только депутатов. 

- К тому же, Липецкий городской Совет депутатов не выступает в отношении главы города Липецка в качестве работодателя, - добавила руководитель пресс-службы горсовета Татьяна Сухарева. – Поэтому правовых оснований для рассмотрения поведения мэра у депутатов нет.

Напомним, что 6 декабря Евгения Уварикна проинспектировала Нижний парк, где ведется благоустройство, и возмущенная увиденным записала для подчинённых и подрядчика видео, в котором с использованием ненормативной лексики потребовала ускорить работу.

На следующий день эта видеозапись разошлась по соцсетям. Депутат областного Совета Олег Хомутинников потребовал от горсовета дать правовую оценку поведению мэра

- Ругань в общественном месте, - это административное правонарушение, - заявил Олег Хомутинников. – Евгению Уваркину следует, как минимум, оштрафовать. А комиссии по этике городского Совета стоит рассмотреть поведение госпожи Уваркиной, которая позволяет себе нецензурно выражаться. 

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#Евгения Уваркина #Олег Хомутинников #Липецкий городской Совет #Нижний парк
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Комментарии (32)

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хахаха

50 секунд назад
а что ОНО знает из нормативной,,кроме"коллеги"? А как же указы Путина по укреплению русского языка? Е...ла она глубого слова президента?????????
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гость

5 минут назад
Маруся, а у нас , впервые за 20 лет , во дворе , зимой , озеро коричневое появилось , незамерзающее !
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опупеть !

6 минут назад
Однако, ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ ! ))))))))) Отлично сказано !
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Перри Мейсон

8 минут назад
Опять Олег--депутат все напутал)))
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Однако

9 минут назад
Выбирают-назначают мэра в ГорСовете, а работодателем себя не считают. Тогда и назначение мэра в такой процедуре ничтожно.
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мишка

10 минут назад
вчера,был в парке...я был за обновление в нем,но то что я увидел,это ужас..
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А кто против мата

10 минут назад
Маруся, вот лично у меня претензии к ней за неисполнение своих обязанностей и некомпетентность. А весь этот матерный спектакль - просто завеса, чтобы отвлечь нас от ее неспособности управлять городом.
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Маруся

12 минут назад
ой, ладно, такие все святые, аж тошнит. Когда мои подчиненные лажают, я еще не так могу обложить. Как будто сами ни разу матом не ругались. Повтыкала - зашуршали хлопцы, работа пошла. А у нас в России так всегда было, есть и будет. Через твою мать все работаем , а в войну в атаку поднимались с родного великорусского. Не лицемерьте хоть перед своей совестью, святоши липецкие. Тьфу, противно....от вас, п..ц!
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Хабалкина

17 минут назад
Оштрафовать мэршу на 1 миллион рублей.
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Прально

18 минут назад
Е, все все знают... вот в чем ужас - и свои дома никто из них в зиму строить не будет. Но с нашим парком такое провернуть - можно, все равно уедут на пмж в Москву и Европу через 4 года
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