43 минуты назад
Депутаты горсовета не будут обсуждать видео Евгении Уваркиной
Липецкий городской Совет депутатов дал официальный ответ на обращение их коллегии из облсовета Олега Хомутинникова, который просил оценить действия мэра Евгении Уваркиной во время инспекции Нижнего парка.
- К тому же, Липецкий городской Совет депутатов не выступает в отношении главы города Липецка в качестве работодателя, - добавила руководитель пресс-службы горсовета Татьяна Сухарева. – Поэтому правовых оснований для рассмотрения поведения мэра у депутатов нет.
Напомним, что 6 декабря Евгения Уварикна проинспектировала Нижний парк, где ведется благоустройство, и возмущенная увиденным записала для подчинённых и подрядчика видео, в котором с использованием ненормативной лексики потребовала ускорить работу.
На следующий день эта видеозапись разошлась по соцсетям. Депутат областного Совета Олег Хомутинников потребовал от горсовета дать правовую оценку поведению мэра.
- Ругань в общественном месте, - это административное правонарушение, - заявил Олег Хомутинников. – Евгению Уваркину следует, как минимум, оштрафовать. А комиссии по этике городского Совета стоит рассмотреть поведение госпожи Уваркиной, которая позволяет себе нецензурно выражаться.
хахаха
гость
опупеть !
Перри Мейсон
Однако
мишка
А кто против мата
Маруся
Хабалкина
Прально