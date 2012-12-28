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Общество
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сегодня, 16:05
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Должность регионального министра экономразвития пустовала меньше месяца
И.о. министра назначена Лариса Шибина.
Лариса Шибина окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работала в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, а затем, с сентября 2013 года, в областном управлении экономики. С 2021 года занимала должность заместителя начальника управления.
Напомним, предыдущий министр экономразвития — Кирил Должиков уволился 27 марта по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. По данным GOROD48, ему предложили должность в Министерстве экономического развития РФ.
Фото:Telegram-канал Липецкая область
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