На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной ограничения подачи холодной воды 15 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 23, 23а, 21, 22, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а по улице Стаханова, №№ 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33, 70 по улице Водопьянова, №№ 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице Петра Смородина, №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 24, 28, 34 по проспекту 60 лет СССР.Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: 15=й микрорайон, 5/2, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 42а, 69 в 9 микрорайоне и по улице Московской.С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 3а по улице Монтажников, №№ 4, 44 по улице Грибной, № 187а по улице Студеновской, улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую, Юношескую, 1 Мая, Гагарина (Сселки), Космонавтов (Сселки), Ленина (Сселки), Набережную (Сселки), Советскую (Сселки), Учительскую.С 10:00 до 17:00 не будет света в доме № 14/2 по улице Звездной.