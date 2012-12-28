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Общество
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7 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной ограничения подачи холодной воды 15 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: 15=й микрорайон, 5/2, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 42а, 69 в 9 микрорайоне и по улице Московской.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 3а по улице Монтажников, №№ 4, 44 по улице Грибной, № 187а по улице Студеновской, улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую, Юношескую, 1 Мая, Гагарина (Сселки), Космонавтов (Сселки), Ленина (Сселки), Набережную (Сселки), Советскую (Сселки), Учительскую.
С 10:00 до 17:00 не будет света в доме № 14/2 по улице Звездной.
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