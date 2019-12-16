«Металлург» заключил договор о сотрудничестве с итальянским «Асколи» (ФОТО)

Теперь ждем визита визита известной команды в наш город.

Судя по всему, уже ближайшим летом в Липецке состоится международный товарищеский матч: «Металлург» сыграет с итальянским «Асколи», выступающим в серии Б.

Все дело в том, что «красно-черные» и «черно-белые» (форма у «Асколи» очень похожа на ту, что у «Ювентуса») заключили договор о сотрудничестве. Мотивы здесь понятны: городок Асколи-Пичено находится в регионе Марке, который давно является побратимом Липецкой области, и во время очередного визита итальянцев в Россию был заключен и договор о взаимодействии между двумя клубами.

По такому случаю в Липецк приехал президент итальянского клуба Джанкарло Нери, который поставил свои подписи на документах вместе с и.о. генерального директора «Металлурга» Владимиром Зеновкиным.







- Итальянская школа футбола – одна из сильнейших в мире, - отметил гость, - Теперь ваши специалисты смогут приезжать к нам и знакомиться с опытом нашей страны в различных футбольных областях – от тренировочного процесса до маркетинга и привлечения болельщиков. И мы с радостью наведаемся в Липецк – наверняка, нам есть чему поучиться и у вас.

Итальянец внимательно осмотрел стадион «Металлург», начиная от подтрибунных помещений, до чаши стадиона.

- Bellissimo! – дал свою оценку президент «Асколи», - По календарю уже зима, но у вас на поле продолжает расти трава. Уверен, что летом здесь идеальный газон.

По такому случаю Нери даже сделал несколько ударов по мячу на поле стадиона «Металлург».







GOROD48 поинтересовался датой товарищеской игры «Металлурга» и «Асколи».

- Мы уже обсуждали этот вопрос в администрации, - заявил Нери, - Предварительно матч намечен на день города в Липецке, который отмечают в середине июля, верно? Но мы пока не знаем, как сложится футбольный календарь в нашей стране, и как «Асколи» будет готовиться к сезону 2020/21. Возможно, встречу придется сдвинуть по срокам на пару недель, но ведь это не критично.

«Асколи» - один из старейших клубов Италии, основан в 1898 году. Сейчас выступает в Серии Б, которая является аналогом российской ФНЛ. На данный момент занимает 11-е место среди 20 команд. Большую часть своей истории провел в Серии Б, но на его счету и 16 сезонов в элите итальянского футбола. Лучшее достижение – 4-е место в чемпионате Италии 1979/80 гг. вслед за «Интером», «Ювентусом» и «Торино». Последний раз играл «Серии А» в сезоне 2006/07. К слову, тогда за клуб выступал единственный в его истории российский легионер Виктор Будянский. Сейчас самый «звездный» игрок «Асколи» - полузащитник Симоне Падоин, проведший более 250 игр в Серии А, в том числе 84 матча (3 гола) за туринский «Ювентус» в 2012-16 гг.