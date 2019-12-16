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7 минут назад

«Металлург» заключил договор о сотрудничестве с итальянским «Асколи» (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #"Асколи" #Италия #сотрудничество
«Металлург» заключил договор о сотрудничестве с итальянским «Асколи» (ФОТО)

Теперь ждем визита визита известной команды в наш город.

Судя по всему, уже ближайшим летом в Липецке состоится международный товарищеский матч: «Металлург» сыграет с итальянским «Асколи», выступающим в серии Б.

Все дело в том, что «красно-черные» и «черно-белые» (форма у «Асколи» очень похожа на ту, что у «Ювентуса») заключили договор о сотрудничестве. Мотивы здесь понятны: городок Асколи-Пичено находится в регионе Марке, который давно является побратимом Липецкой области, и во время очередного визита итальянцев в Россию был заключен и договор о взаимодействии между двумя клубами.

По такому случаю в Липецк приехал президент итальянского клуба Джанкарло Нери, который поставил свои подписи на документах вместе с и.о. генерального директора «Металлурга» Владимиром Зеновкиным.

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- Итальянская школа футбола – одна из сильнейших в мире, - отметил гость, - Теперь ваши специалисты смогут приезжать к нам и знакомиться с опытом нашей страны в различных футбольных областях – от тренировочного процесса до маркетинга и привлечения болельщиков. И мы с радостью наведаемся в Липецк – наверняка, нам есть чему поучиться и у вас.

Итальянец внимательно осмотрел стадион «Металлург», начиная от подтрибунных помещений, до чаши стадиона.

- Bellissimo! – дал свою оценку президент «Асколи», - По календарю уже зима, но у вас на поле продолжает расти трава. Уверен, что летом здесь идеальный газон.

По такому случаю Нери даже сделал несколько ударов по мячу на поле стадиона «Металлург».

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GOROD48 поинтересовался датой товарищеской игры «Металлурга» и «Асколи».

- Мы уже обсуждали этот вопрос в администрации, - заявил Нери, - Предварительно матч намечен на день города в Липецке, который отмечают в середине июля, верно? Но мы пока не знаем, как сложится футбольный календарь в нашей стране, и как «Асколи» будет готовиться к сезону 2020/21. Возможно, встречу придется сдвинуть по срокам на пару недель, но ведь это не критично.

«Асколи» - один из старейших клубов Италии, основан в 1898 году. Сейчас выступает в Серии Б, которая является аналогом российской ФНЛ. На данный момент занимает 11-е место среди 20 команд. Большую часть своей истории провел в Серии Б, но на его счету и 16 сезонов в элите итальянского футбола. Лучшее достижение – 4-е место в чемпионате Италии 1979/80 гг. вслед за «Интером», «Ювентусом» и «Торино». Последний раз играл «Серии А» в сезоне 2006/07. К слову, тогда за клуб выступал единственный в его истории российский легионер Виктор Будянский. Сейчас самый «звездный» игрок «Асколи» - полузащитник Симоне Падоин, проведший более 250 игр в Серии А, в том числе 84 матча (3 гола) за туринский «Ювентус» в 2012-16 гг.

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#Футбол #"Металлург" #"Асколи" #Италия #сотрудничество

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