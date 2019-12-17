Общество
31 минуту назад
Администрация Липецка предложила приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс»
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Члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета решила вынести этот вопрос на ближайшую сессию.
Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета рассмотрела предложение мэрии включить в план приватизации на следующий год акционирование МУП «Липецкпассажиртранс».
Впервые о приватизации муниципального перевозчика в мэрии заговорили летом прошлого года. Тогда было заявлено, что после акционирования предприятию будет получать заемные средства, чтобы закупать новую технику (сейчас банки не спешат кредитовать МУПы, которые не могут ничем гарантировать возврат средств, ведь залоговое имущество - не их, а казенное). Кроме того, чиновники заявили, что акционирование позволит Липецкпассажиртрансу ускорить процедуры закупок (акционерное общество сможет закупать резину, горючее, запчасти не по 44-му ФЗ с длительностью процедур от начала до конца торгов в два месяца, а по более оперативному 223-му ФЗ, что немаловажно в условиях экономической «болтанки», в которой живет бизнес). Тогда же вице-мэр Дмитрий Аверов пообещал депутатам, что при акционировании МУПа сто долей общества отойдет муниципалитету. А значит, от обновившегося за счет кредитов и вышедшего на более рентабельные маршруты предприятия мэрия ждет впоследствии дивидендов в казну вместо постоянных просьб о субсидиях на покрытие убытков.
Сегодня председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что к приватизации Липецкпассажиртранса все готово. Сейчас на предприятии работают 728 человек. Его балансовая стоимость - 1,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов МУПа - 690 миллионов рублей (на 464,8 миллиона больше, чем в утвержденной ранее редакции плана приватизации предприятия). В бухгалтерской отчетности муниципального перевозчика полностью отражены все закупки техники последних лет - 80 автобусов и пять электробусов общей стоимостью 701 млн рублей.
К планам мэрии у Счетной палаты Липецка не было претензий кроме одной: почему МУП не получил от договора совместной деятельности с ООО «Иск Новотек» никакой выгоды от построенной на территории предприятия автомойки (речь идет о мойке у Петровского моста со стороны улицы Калинина). Вклад МУПа в такой объект составил 13,3 млн рублей. Согласно договору, на его территории должны были появиться автосалон, станция ТО и автомойка. При этом мойка должна была перейти в собственность МУПа, чего не сделано до сих пор.
Дискуссия о будущем предприятия была короткой.
- Меня очень настораживает та турбулентность, которая создалась в последнее время вокруг пассажирского транспорта: автобусов и трамваев. Что мы хотим получить от этой приватизации? У вас расширяется поле для коммерческой деятельности. Не будет ли занижена стоимость акций? Не сделаем ли мы мощное предприятие, чтобы его потом отобрали? И как это все коррелирует с трамваями? - обратился к чиновникам спикер горсовета Игорь Тиньков.
Так как на заседании бюджетной комиссии депутаты не смогли определиться с тем, как отреагировать на желание мэрии акционировать предприятие, было решено вынести этот вопрос на ближайшую сессию горсовета.
В последний раз, кстати, сопоставимое по объемам акционерное общество создавали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК. Который сегодня нещадно критиковали члены другой депутатской комиссии.
Впервые о приватизации муниципального перевозчика в мэрии заговорили летом прошлого года. Тогда было заявлено, что после акционирования предприятию будет получать заемные средства, чтобы закупать новую технику (сейчас банки не спешат кредитовать МУПы, которые не могут ничем гарантировать возврат средств, ведь залоговое имущество - не их, а казенное). Кроме того, чиновники заявили, что акционирование позволит Липецкпассажиртрансу ускорить процедуры закупок (акционерное общество сможет закупать резину, горючее, запчасти не по 44-му ФЗ с длительностью процедур от начала до конца торгов в два месяца, а по более оперативному 223-му ФЗ, что немаловажно в условиях экономической «болтанки», в которой живет бизнес). Тогда же вице-мэр Дмитрий Аверов пообещал депутатам, что при акционировании МУПа сто долей общества отойдет муниципалитету. А значит, от обновившегося за счет кредитов и вышедшего на более рентабельные маршруты предприятия мэрия ждет впоследствии дивидендов в казну вместо постоянных просьб о субсидиях на покрытие убытков.
Сегодня председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что к приватизации Липецкпассажиртранса все готово. Сейчас на предприятии работают 728 человек. Его балансовая стоимость - 1,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов МУПа - 690 миллионов рублей (на 464,8 миллиона больше, чем в утвержденной ранее редакции плана приватизации предприятия). В бухгалтерской отчетности муниципального перевозчика полностью отражены все закупки техники последних лет - 80 автобусов и пять электробусов общей стоимостью 701 млн рублей.
К планам мэрии у Счетной палаты Липецка не было претензий кроме одной: почему МУП не получил от договора совместной деятельности с ООО «Иск Новотек» никакой выгоды от построенной на территории предприятия автомойки (речь идет о мойке у Петровского моста со стороны улицы Калинина). Вклад МУПа в такой объект составил 13,3 млн рублей. Согласно договору, на его территории должны были появиться автосалон, станция ТО и автомойка. При этом мойка должна была перейти в собственность МУПа, чего не сделано до сих пор.
Дискуссия о будущем предприятия была короткой.
- Меня очень настораживает та турбулентность, которая создалась в последнее время вокруг пассажирского транспорта: автобусов и трамваев. Что мы хотим получить от этой приватизации? У вас расширяется поле для коммерческой деятельности. Не будет ли занижена стоимость акций? Не сделаем ли мы мощное предприятие, чтобы его потом отобрали? И как это все коррелирует с трамваями? - обратился к чиновникам спикер горсовета Игорь Тиньков.
Так как на заседании бюджетной комиссии депутаты не смогли определиться с тем, как отреагировать на желание мэрии акционировать предприятие, было решено вынести этот вопрос на ближайшую сессию горсовета.
В последний раз, кстати, сопоставимое по объемам акционерное общество создавали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК. Который сегодня нещадно критиковали члены другой депутатской комиссии.
10 476
Ч
Ч
Ответ
Вопрос
Вопрос
Ч
Инстаграмкина
Инстаграмкина
Егорыч
А ещё какие предложения?