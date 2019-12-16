Общество

30 минут назад

«Тоннель желаний» поврежден вандалами

4 645
#вандализм
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«Тоннель желаний» поврежден вандалами

Световая конструкция «Тоннель желаний», который установлен на улице Ворошилова в канун прошлого Нового года, поврежден вандалами.

Объект представляет собой 9 расположенных друг за другом светящихся арок. В ночь с 11 на 12 декабря сразу на нескольких из них повредили оплетку из светодиодных ламп – так называемые клип-лайты. Также поврежден трансформатор.

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«Городу нанесен ущерб на сумму в 30 тысяч рублей. Уже заказаны запасные части для ремонта световой конструкции, которые завершат до конца недели. Вандалы попали на запись одной из видеокамер, работающих на улице Ворошилова. После того, как личности нарушителей будут установлены, меру их ответственности определит суд», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства призывают жителей и гостей Липецка бережно относиться к городскому имуществу, и напоминают, что световые конструкции находятся под напряжением. Поэтому не стоит игнорировать предупреждающие надписи и перелазить через ограждения. Также не следует облокачиваться на фигуры и сажать на них детей. Нарушение этих правил может повлечь за собой серьезную электротравму.

4 645
#вандализм
1

Комментарии (4)

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Гость

11 минут назад
Дебилы, б...
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Джинн

11 минут назад
От перевыполненных желаний сломался!
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Инквизитор

19 минут назад
Желание не исполнилось,вот и результат.
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Анна Ванна

24 минуты назад
оГород48, чё завершат: " Уже заказаны запасные части для ремонта световой конструкции, которые завершат до конца недели"?
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