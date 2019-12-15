«Скорее всего, мы имеем место с самостроем, в обход всех норм закона»

Сегодня в селе Сселки около двух сотен человек пришли к проходным бывшего подсобного хозяйства. Жители села протестовали против производства изделий из ПВХ, которое развернуто на территории хозяйства. Возмущенных людей успокаивали мэр города Евгения Уваркина и депутаты областного Совета.

Жители села уверены – производство обуви из ПВХ, которое на территории бывшего подсобного хозяйства развернул новый собственник земельного участка - ООО «БизнесЛ», невозможно без вредных выбросов. Рядом с этим участком находятся коттеджи, неподалеку школа, будущий ясельный корпус детского сада. Если опасения насчет вредного производства верны, значит, упадет цена частных земельных участков, а свежий воздух Сселок останется только в воспоминаниях.

Именно об этом говорили жители села Евгении Уваркиной и депутатам, ничуть не стесняясь в выражениях.









Мэр Липецка (Ссселки входят в городскую черту) натиск сселковцев выдержала стойко. После долгого обсуждения была сформирована группа из пяти человек, которая отправилась осматривать производство. Правда, журналистов на предприятие не пустили. Директор производства заявил, что у него уже побывало одно бюджетное СМИ, а независимым изданиям здесь не рады. Этот запрет опять возбудил собравшихся. «Прессу! Прессу!» - скандировал народ. Не пустили на производство и депутатов облсовета: Сергея Токарева, Андрея Трофименкова и Дмитрия Аксенова.





Об увиденном в цехах ООО «БизнесЛ» землякам рассказала Светлана Белоборордка, которая была в числе группы из пяти человек.

- Станки не подключены, сейчас там ничего не работает, - кое-как прокричала через толпу женщина и тут же собрала неодобрительные возгласы. - Стоят большие чаны. В них уже что-то наведено. Стоят открытыми мешки с гранулами. Такое ощущение, что это уже отработанные материал. Нет вытяжки. Какое они вообще имели право начинать без этого работы?





Представитель завода, во время экскурсии группы жителей села заверил, что обувь будут производить безопасным способом из готовых гранул ПВХ, их будут нагревать и засыпать в формы.

- Выбросов не будет, - отметил он. - По поводу слухов, что на предприятии будут работать граждане Китая, поясню - мы действительно планируем пригласить иностранных сотрудников, но только для наладки, запуска оборудования и обучения наших сограждан, которые придут работать. Предполагаем, что здесь будет создано порядка 110 рабочих мест.

После осмотра производственных площадок Евгения Уваркина вновь обратилась к жителям села:

- Сегодня никаких разрешений на запуск завода нет. Управлению экологии и Роспотребнадзору ещё предстоит дать свою оценку и ответить на вопрос: может ли такое производство находиться в жилой зоне. Мы надеемся, что за неделю получим ответы от профильных служб и вновь встретимся с вами - будем совместно детально разбираться в ситуации. Если производство признают вредным, безусловно, мы не разрешим его запускать.

О результатах эти проверок жителям села намерены сообщить на встрече 21 декабря, в здании школы №35.

О грядущих проверках законности производства GOROD48 рассказали и в администрации Липецкой области. Оказалось, что еще 13 декабря на заводе побывала комиссия с участием вице-губернатора Дмитрия Аверова, начальника управления труда и занятости Артура Яськова, представителей управлений экологии и природных ресурсов, внутренней политики, инвестиций и Роспотребнадзора.

Власти совместно с контролирующими органами дали руководству ООО «БизнесЛ» время до ближайшего четверга на предоставление документов в Роспотребнадзор и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Эти документы должны дать ответ, кто выдавал разрешительные документы на производство.

В четверг судьбу производства обсудят на совещании у Дмитрия Аверова. До этого момента предприятие работать не будет.

Впрочем, по сведениям GOROD48, в администрации области сомневаются, что владельцы завода вообще смогут предоставить какие-либо документы.

«Скорее всего, мы имеем место с самостроем, в обход всех норм закона», - сообщил наш источник в администрации региона.





