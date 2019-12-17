Под автопарковки в «Университетском» запланировано 63% мест от градостроительной нормы

В мэрии пообещали светлое будущее жителям самого густонаселенного микрорайона.

Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели обращение инициативной группы жителей микрорайона «Университетский», недовольных желанием мэрии предоставить зарезервированный под возведение многоуровневой автопарковки земельный участок под строительство двухподъездных жилых домов высотой от пяти до 24-х этажей.Инициативная группа обратилась к депутату Николаю Быковских. В своем обращении жители «Университетского» жалуются на то, что стали заложниками странной политики городского департамента градостроительства и архитектуры, который увязывает строительство так необходимых микрорайону новых школы и детсада с необходимостью возвести напротив домов №№ 1, 3 и 5 по улице Политехнической жилой дом на 274 квартиры.Из разговоров с чиновниками у членов инициативной группы сложилось мнение, что если жители микрорайона будут настаивать на соблюдении законности и обращаться в прокуратуру и суд за защитой своих прав, то проект застройки «Университетского» отклонят полностью - со школой га 800 мест и с детсадом на 350 мест, которые нужны жителям уже сегодня (на переуплотненность образовательных учреждений именно в этом микрорайоне города недавно сообщила депутатам председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова).Из коллективной жалобы следует, что с учетом дома, который желает построить СУ-11 «Липецкстрой» (застройщик получил это место в качестве компенсационного участка за достройку обманутым дольщикам дома на улице Агрономической), количество квартир в микрорайоне вырастет, по данным обслуживающих жилье управляющих организаций, до 6105. По существующим нормативам, на такое количество квартир необходимы 6593 машино-места. Однако проектом застройки в «Университетском» предусмотрено создание 4164 машино-мест (с учетом 161 существующего гаража). Однако проектировщик, как считают члены инициативной группы, посчитал, что в микрорайоне - всего 3186 квартир, соответственно, жителям нужно только 3441 машино-место!Естественно, что в конце января этого года, когда на публичных слушаниях жителей «Университетского» попросили потесниться за счет появления на улице Политехнической двух новых двухподьездных жилых домов. Тогда же представитель технического университета сообщила, что вуз против выделения застройщику участка под детсад, который СУ-11 «Липецкстрой» хотел построить на его территории (на пустыре ученые намерены построить лабораторию и общежитие). Ничего путного сотрудники департамента градостроительства и архитектуры не сказали участникам слушаний и о крайне необходимой им поликлинике, кстати, предусмотренной проектом застройки «Университетского». В итоге жители выступили против таких «недопланов», ведь если СУ-11 «Липецкстрой» построит свои дома, в новом комплексе будут жить на 28 тысячах квадратных метрах до 900 человек. А в микрорайоне, который изначально позиционировался как соответствующий всем современным градостроительным нормам, и без того сейчас живут более 10 тысяч жителей, которым едва хватает мест для прогулок и выгула животных.Поправки и замечания в проект застройки по итогам публичных слушаний чиновники должны были внести до 15 февраля. Потом это срок передвинули на 20 августа. Не получив никакого вразумительного ответа от профильного департамента мэрии, жители микрорайона сформировали инициативную группу и обратились с жалобой к депутату Николаю Быковских.И.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова рассказала депутатам о том, как обстоят дела с застройкой «Университетского» сегодня. По ее словам, все запланированное уже сделано кроме поликлиники и встроено-пристроенных помещений детсадов на 30 и 60 детей в ЖК «Виктория» (он, кстати, вырос на месте, изначально зарезервированной под объекты соцкультбыта).- Все пожелания жителей микрорайона будут учтены при корректировке данного проекта планировки, - сказала Диана Полуэктова.Депутат Николай Быковских назвал выступление и.о. главного архитектора Липецка актуальным по состоянию на... осень 2018 года.- В очередной раз я услышал слова о том, что ведутся переговоры по строительству школы и детсада с АО «Дом.РФ». Когда все станет ясно? - спросил депутат у чиновницы.В ответ парламентарий услышал о том, что все намерения находятся в стадии обсуждений и переговоров.- После того, как администрация области решила решать проблемы обманутых дольщиков за счет предоставления застройщикам компенсационных участков в уже существующих районах, возникли такие проблемы как в «Университетском» и в других районах города. Это неправильно, - заметил Николай Быковских- Кто так строит? - задался вопросом депутат Александр Попов. - Я имею в виду новые микрорайоны. Земли у нас полно, а заехать на новые микрорайоны невозможно, особенно зимой? На те же «Университетский» и «Елецкий»!