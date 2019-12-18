11 минут назад
Администрация области все же урежет полномочия мэрии Липецка
Со второй попытки чиновникам удалось уговорить профильную комиссию областного Совета на перераспределение обязанностей между городской администрацией и Горой.
Глава региона Игорь Артамонов предложил передать часть полномочий мэрии Липецка администрации области. Предполагается урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Гора намерена утверждать правила землепользования и застройки, а также взять на себя полномочия по выдаче решений на любое строительство или на реконструкцию объектов. В сфере транспорта администрация области желает взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации.
Этот законопроект будет вынесен на сессию областного Совета, которая пройдет уже в следующий понедельник, 23 декабря (ранее планировалось, что она пройдет в четверг, 26 декабря).
Хохохо
!
Сергей 13