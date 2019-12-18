Общество

11 минут назад

Администрация области все же урежет полномочия мэрии Липецка

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Администрация области все же урежет полномочия мэрии Липецка

Со второй попытки чиновникам удалось уговорить профильную комиссию областного Совета на перераспределение обязанностей между городской администрацией и Горой.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета со второй попытки (первая, неудачная, была 11 декабря) одобрила поправки к закону Липецкой области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Липецкой области», предусматривающие передачу части полномочий липецкой и елецкой мэрий администрации региона.

Глава региона Игорь Артамонов предложил передать часть полномочий мэрии Липецка администрации области. Предполагается урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Гора намерена утверждать правила землепользования и застройки, а также взять на себя полномочия по выдаче решений на любое строительство или на реконструкцию объектов. В сфере транспорта администрация области желает взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации.

Этот законопроект будет вынесен на сессию областного Совета, которая пройдет уже в следующий понедельник, 23 декабря (ранее планировалось, что она пройдет в четверг, 26 декабря).
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Комментарии (3)

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Хохохо

10 секунд назад
Чтобы бабнища с отсутствием мозга не позорилась в этих вопросах. Но зачем тогда нам мэрия вообще?
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!

1 минуту назад
Почему Уваркина ещё в кресле? Сколько же она отвалила, что на всё закрывают глаза. Почему то учителей за слово " дебил" увольняют. Позор Артамонову. Она двух слов связать не может и сформулировать свою мысль.
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Сергей 13

4 минуты назад
Правильно,а то губер в зряплате сильно потерял...
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