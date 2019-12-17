Общество

сегодня, 11:20

В Диком все же появятся высотки?

22 1512
#градостроительство
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В Диком все же появятся высотки?

В мэрии Липецка снова решили наступить на старые грабли.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели коллективное обращение участников публичных слушаний по проекту планировки и межеванию квартала Дикого. Живущие в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского 41 человек (в числе которых и депутат горсовета Сергей Коваль), выступили против возведения на этой территории многоэтажек, запланированных проектировщиками омского ООО «Терпланпороект».

Напомним, что прошедшие 7 ноября публичные слушания стали бомбой. 132 их участника узнали о том, что омский проектировщик предложил снести 151 частный дом, признав их ветхими (освободившиеся территории должны занять высотными знаниями в 19-25 этажей). Некоторые из пришедших на эту встречу людей были не против переселиться в новые квартиры из своих хибар, но большинство собравшихся оказались против. Их попыталась успокоить начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Лариса Кулаченкова, мол, выкуп жилья и земельных участков будет добровольным в рамках коммерческих соглашений между застройщиком и владельцем земли и недвижимости, но ей не поверили.

- Мы будем вынуждены обороняться. Давайте не будем оставаться дичайшей провинцией, потому что Липецк - прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «елецкие», которые с годами превращаются в гетто и огромные муравейники, где человек человеку - враг. Лучше давайте следовать современным стандартам. Например, министерство строительства сейчас рекомендует на исторически малоэтажных жилых кварталах строить дома высотой до пяти этажей. Таунхаусы - пример счастливого будущего и современного жилья, - заявила тогда местная жительница Ольга Герасименко. - Да и вообще, строить высотки в Диком - преступление. Там зыбкий грунт, многоэтажные дома физически не выстоят.

На такие публичные слушания резко отреагировал липецкий губернатор.

- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка мэрии. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - заявил Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция.

В тот же день работы показательно лишились заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина (формально она ушла на пенсию) и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний.

А сегодня в здании по улице Советской, 22, вновь закипели страсти по, казалось бы, уже закрытой теме.

- Для чего это делается? - спросил депутат Сергей Коваль, чей коттедж также попал под условный снос. - Почему вы собираетесь проводить новые публичные слушания при таком резонансе?!

- Почему мы лезем друг другу на голову? Зачем мы сталкиваем лбами жителей частного сектора с жителями многоэтажного жилья! Я с этим столкнулась на улице Балмочных, где строила свой коттедж. У нас в черту города входят Желтые Пески, Сселки, 10-я Шахта, Северный Рудник. Там почему не возводить высотные здания? - поддержала коллегу депутат Вера Урываева.

- Мы сократили границы квартала, который подпадает по межевание. Он будет меньше того, что выносили на публичные слушания в ноябре. Мы встречались с людьми, которые хотели бы, чтобы их дома снесли, а застройщики предоставил бы им новое жилье. Тот же самый проектировщик вносит изменения в свой первоначальный проект, - ответила на вопрос парламентария и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова.

- Мы зайдем в тот район, где есть 56 домов, находящихся в не нормативном состоянии. Они устали жить в землянках. И на эту территорию есть живой частный инвестор, - сказал первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.

- Но мы же не в Японии живем! У нас что, земли мало? - возмутился Сергей Коваль. - Позавчера собиралась инициативная группа, которая интересуется, будет ли снижена предполагаемая застройка в зоне Ж-2?

- Я как человек, а не как чиновник, считаю соседство многоквартирных домов с частными весьма спорным. Надо учитывать сложившуюся застройку и мнение жителей, - ответил председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев.

В итоге стало ясно, что жителей Дикого вскоре пригласят на новые публичные слушания, на которых им расскажут о радужных перспективах расставания с их «землянками». Кстати, в решении депутатской комиссии с подачи Сергея Коваля указано, что мэрии рекомендовано перевести Дикое в зону малоэтажной застройки высотой до четырех этажей. Но услышат ли в мэрии депутатскую просьбу?
22 1512
#градостроительство
2

Комментарии (23)

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лоло

28 секунд назад
Дмитрий, Достал ты уже со своим празднованием Нового года. Никто не пойдет с тобой, неудачник.
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Наталья

40 секунд назад
Л-а, милая,да вы погляжу,такая городская,что ум из одного места вылезает. Кто вам сказал,что в городе должны быть многоэтажки? Это вы так решили? Как сейчас любят кинуть взор на другие страны,так вот взять пример Канаду. В провинциальном городе с населением 740000 человек,10 многоэтажек, а остальное частный сектор. Нет перенаселения в домах и все довольны. А вы хотите всех загнать в высотки и не вам решать кому где жить. Люди живут и имеют частную собственнось на дом и землю. Не хотят все начинать с нуля,потому что видите ли у кого то в администрации города руки загребущие
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Ага

2 минуты назад
мак, от жадности, понятно зачем....
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Ага

2 минуты назад
Пару дней назад нам в уши губернатор лил что они с Уваркиной город Липецк европейским сделают - парки, все дела... Где он такое в Европе видел? В его Мюнхене новые районы - не выше 9 этажей, таких монстров не строят.... Опять вранье? Или он имел в виду, что весь Липецк в район "Европейский" превратят? тогда понятно...
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мак

3 минуты назад
В самом-то деле, зачем высотки в центре города ? Стройте там пятиэтажки, а небоскребы можно и на окраине.
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Ага

5 минут назад
Житель, тогда убер-прибылей не получится(( влепили бы и 30...
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Когда ты

6 минут назад
Житель, возьмёшь бабки-за дело-пропьёшь их. И дело не сделаешь!-а их возвращать-это тебе не игрушки. Не то что напролом попрешь. Полетишь-суетится и решать....
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Житель

15 минут назад
Ищите кому выгодно. Живой частный инвестор - видимо кто-то из липецких застройщиков. Нужно смотреть кто застраивал ближайшие территории. А мэрия прёт на пролом.. Вместо того чтобы просто снизить этажность и сделать элитным районным сделав к примеру таунхаусы. Да большинство жителей в такие дома с удовольствием переедут, а оставщуюся часть без ущерба застроить высотными зданиями (к примеру на месте снесённого в будущем полукруглого дома-долго строя).
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Сделают,как задумали

16 минут назад
Одну 17-этажку страшную построили,а хотят монстров в 19-25 этажей настроить.Отмыть деньги- это главная цель.А мнение людей по боку.Но мы просто так сдаваться не намерены
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Дмитрий

23 минуты назад
Кто со мной ? встречать Новый год 31 декабря в ресторане Магеллан на 2-ом этаже культурно развлекательного комплекса Мегаполис
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