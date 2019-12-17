Общество
сегодня, 11:20
В Диком все же появятся высотки?
22 1512
В мэрии Липецка снова решили наступить на старые грабли.
Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели коллективное обращение участников публичных слушаний по проекту планировки и межеванию квартала Дикого. Живущие в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского 41 человек (в числе которых и депутат горсовета Сергей Коваль), выступили против возведения на этой территории многоэтажек, запланированных проектировщиками омского ООО «Терпланпороект».
Напомним, что прошедшие 7 ноября публичные слушания стали бомбой. 132 их участника узнали о том, что омский проектировщик предложил снести 151 частный дом, признав их ветхими (освободившиеся территории должны занять высотными знаниями в 19-25 этажей). Некоторые из пришедших на эту встречу людей были не против переселиться в новые квартиры из своих хибар, но большинство собравшихся оказались против. Их попыталась успокоить начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Лариса Кулаченкова, мол, выкуп жилья и земельных участков будет добровольным в рамках коммерческих соглашений между застройщиком и владельцем земли и недвижимости, но ей не поверили.
- Мы будем вынуждены обороняться. Давайте не будем оставаться дичайшей провинцией, потому что Липецк - прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «елецкие», которые с годами превращаются в гетто и огромные муравейники, где человек человеку - враг. Лучше давайте следовать современным стандартам. Например, министерство строительства сейчас рекомендует на исторически малоэтажных жилых кварталах строить дома высотой до пяти этажей. Таунхаусы - пример счастливого будущего и современного жилья, - заявила тогда местная жительница Ольга Герасименко. - Да и вообще, строить высотки в Диком - преступление. Там зыбкий грунт, многоэтажные дома физически не выстоят.
На такие публичные слушания резко отреагировал липецкий губернатор.
- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка мэрии. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - заявил Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция.
В тот же день работы показательно лишились заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина (формально она ушла на пенсию) и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний.
А сегодня в здании по улице Советской, 22, вновь закипели страсти по, казалось бы, уже закрытой теме.
- Для чего это делается? - спросил депутат Сергей Коваль, чей коттедж также попал под условный снос. - Почему вы собираетесь проводить новые публичные слушания при таком резонансе?!
- Почему мы лезем друг другу на голову? Зачем мы сталкиваем лбами жителей частного сектора с жителями многоэтажного жилья! Я с этим столкнулась на улице Балмочных, где строила свой коттедж. У нас в черту города входят Желтые Пески, Сселки, 10-я Шахта, Северный Рудник. Там почему не возводить высотные здания? - поддержала коллегу депутат Вера Урываева.
- Мы сократили границы квартала, который подпадает по межевание. Он будет меньше того, что выносили на публичные слушания в ноябре. Мы встречались с людьми, которые хотели бы, чтобы их дома снесли, а застройщики предоставил бы им новое жилье. Тот же самый проектировщик вносит изменения в свой первоначальный проект, - ответила на вопрос парламентария и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова.
- Мы зайдем в тот район, где есть 56 домов, находящихся в не нормативном состоянии. Они устали жить в землянках. И на эту территорию есть живой частный инвестор, - сказал первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
- Но мы же не в Японии живем! У нас что, земли мало? - возмутился Сергей Коваль. - Позавчера собиралась инициативная группа, которая интересуется, будет ли снижена предполагаемая застройка в зоне Ж-2?
- Я как человек, а не как чиновник, считаю соседство многоквартирных домов с частными весьма спорным. Надо учитывать сложившуюся застройку и мнение жителей, - ответил председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев.
В итоге стало ясно, что жителей Дикого вскоре пригласят на новые публичные слушания, на которых им расскажут о радужных перспективах расставания с их «землянками». Кстати, в решении депутатской комиссии с подачи Сергея Коваля указано, что мэрии рекомендовано перевести Дикое в зону малоэтажной застройки высотой до четырех этажей. Но услышат ли в мэрии депутатскую просьбу?
Напомним, что прошедшие 7 ноября публичные слушания стали бомбой. 132 их участника узнали о том, что омский проектировщик предложил снести 151 частный дом, признав их ветхими (освободившиеся территории должны занять высотными знаниями в 19-25 этажей). Некоторые из пришедших на эту встречу людей были не против переселиться в новые квартиры из своих хибар, но большинство собравшихся оказались против. Их попыталась успокоить начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Лариса Кулаченкова, мол, выкуп жилья и земельных участков будет добровольным в рамках коммерческих соглашений между застройщиком и владельцем земли и недвижимости, но ей не поверили.
- Мы будем вынуждены обороняться. Давайте не будем оставаться дичайшей провинцией, потому что Липецк - прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «елецкие», которые с годами превращаются в гетто и огромные муравейники, где человек человеку - враг. Лучше давайте следовать современным стандартам. Например, министерство строительства сейчас рекомендует на исторически малоэтажных жилых кварталах строить дома высотой до пяти этажей. Таунхаусы - пример счастливого будущего и современного жилья, - заявила тогда местная жительница Ольга Герасименко. - Да и вообще, строить высотки в Диком - преступление. Там зыбкий грунт, многоэтажные дома физически не выстоят.
На такие публичные слушания резко отреагировал липецкий губернатор.
- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка мэрии. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - заявил Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция.
В тот же день работы показательно лишились заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина (формально она ушла на пенсию) и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний.
А сегодня в здании по улице Советской, 22, вновь закипели страсти по, казалось бы, уже закрытой теме.
- Для чего это делается? - спросил депутат Сергей Коваль, чей коттедж также попал под условный снос. - Почему вы собираетесь проводить новые публичные слушания при таком резонансе?!
- Почему мы лезем друг другу на голову? Зачем мы сталкиваем лбами жителей частного сектора с жителями многоэтажного жилья! Я с этим столкнулась на улице Балмочных, где строила свой коттедж. У нас в черту города входят Желтые Пески, Сселки, 10-я Шахта, Северный Рудник. Там почему не возводить высотные здания? - поддержала коллегу депутат Вера Урываева.
- Мы сократили границы квартала, который подпадает по межевание. Он будет меньше того, что выносили на публичные слушания в ноябре. Мы встречались с людьми, которые хотели бы, чтобы их дома снесли, а застройщики предоставил бы им новое жилье. Тот же самый проектировщик вносит изменения в свой первоначальный проект, - ответила на вопрос парламентария и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова.
- Мы зайдем в тот район, где есть 56 домов, находящихся в не нормативном состоянии. Они устали жить в землянках. И на эту территорию есть живой частный инвестор, - сказал первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
- Но мы же не в Японии живем! У нас что, земли мало? - возмутился Сергей Коваль. - Позавчера собиралась инициативная группа, которая интересуется, будет ли снижена предполагаемая застройка в зоне Ж-2?
- Я как человек, а не как чиновник, считаю соседство многоквартирных домов с частными весьма спорным. Надо учитывать сложившуюся застройку и мнение жителей, - ответил председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев.
В итоге стало ясно, что жителей Дикого вскоре пригласят на новые публичные слушания, на которых им расскажут о радужных перспективах расставания с их «землянками». Кстати, в решении депутатской комиссии с подачи Сергея Коваля указано, что мэрии рекомендовано перевести Дикое в зону малоэтажной застройки высотой до четырех этажей. Но услышат ли в мэрии депутатскую просьбу?
22 1512
лоло
Наталья
Ага
Ага
мак
Ага
Когда ты
Житель
Сделают,как задумали
Дмитрий