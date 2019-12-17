Общество

сегодня, 15:40

В Липецком горсовете предложили купить один трамвай за счет самопиара мэрии

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#трамвай #"Первый номер"
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В Липецком горсовете предложили купить один трамвай за счет самопиара мэрии

Поправку к бюджету-2020 от депутата Николая Быковских поддержали четыре депутата из бюджетной комиссии.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты рассмотрели поправки в бюджет Липецка на ближайшую трехлетку.

В комиссию поступило 12 поправок главным образом от главы Липецка Евгении Уваркиной. Глава Липецка попросила снять 940 тысяч рублей со статьи «техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры» на создание площадок по сбору мусора. Это странно, ведь на прошлой неделе после транспортного коллапса на проспекте Победы, вызванного вслепую пробитой газовщиками трубой водопровода, мэр заявила о желании срочно провести инвентаризацию городских всех сетей и коммуникаций. Остальные поправки главы Липецка были техническими, предполагающими увеличение софинансирования мэрии областных программ.

Потом депутаты рассмотрели две поправки депутата Николая Быковских. Парламентарий предложил увеличить на 49,4 млн рублей финансирование МУП «Городской электротранспорт». Для этого, по его мнению, можно было бы сократить на 19,4 миллиона рублей финансирование муниципальной программы «Липецк - мы вместе!», и на 30 миллионов - финансирование расходов на функционирование органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Липецка. 

- Поддержу коллегу в части дотации на газеты. Деньги можно перераспределить на трамваи, - сказал спикер Игорь Тиньков.

- Там работают люди, и мы не можем вот так сразу закрыть МАИУ «Мой город Липецк», - сказала заместитель председателя департамента финансов мэрии Елена Яковлева. 

Чиновники не согласились с такой ревизией бюджетных расходов. Ведь если изъять из муниципальной программы «Липецк - мы вместе!» 19,4 миллиона рублей, то МАИУ «Мой город - Липецк», выпускающее газету «Первый номер», прекратит существование.

- Я предлагаю не просто увольнять людей, а оптимизировать структуру мэрии. У вас есть, например, управление внутренней политики. А так мы просто выбрасываем деньги. Лучше купите один трамвай! - сказал Игорь Тиньков.

- Все, что связано со словом первый, всегда пропаганда первых лиц. Если городу и нужно свое средство массовой информации, то только не это, - снова включился в разговор Николай Быковских.

Николая Быковских и Игоря Тинькова поддержал «единоросс» Сергей Коваль и член КПРФ Александр Ушаков.

Вице-спикер горсовета Федор Жигаров, также раскритиковав редакционную политику, в которой нет места для освещения депутатских позиций, призвал все же не сокращать финансирование газеты «Первый номер».

Когда поправки члена КПРФ поставили на голосование, за то, чтобы оставить эти 19,4 млн рублей муниципальной газете, высказались пять депутатов, за то, чтобы отдать эти средства МУП «Городской электротранспорт» - столько же. В итоге эту поправку вынесут на сессию горсовета. Однако депутаты большинством голосов не поддержали желания Николая Быковских снять с финансирования мэрии 30 млн рублей. Ведь если изъять эту сумму из 100 миллионов рублей, запланированных на деятельность мэрии, то городская власть не сможет исполнять возложенные на нее обязанности.

Также две поправки внесла депутат Людмила Яськова. Она предложила забрать 4 миллиона рублей из программы разработки дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий на организацию пешеходных переходов у детсадов и школ Липецка. Вторая поправка предполагает уменьшение финансирования муниципальной программы «Липецкий дворик» на 10 млн рублей, и направление этих средств на содержание городской ливневой канализации.

За первую поправку Яськовой проголосовали шесть депутатов. А вот вторая ее поправка поддержки не нашла. 
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#трамвай #"Первый номер"
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Комментарии (6)

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ДУША

2 минуты назад
ШЕРШАВЫЙ, это только ты сказал
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Ч

2 минуты назад
Трамвай - прекрасный транспорт и , точка .
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ШЕРШАВЫЙ

24 минуты назад
Я сказал не быть трамваем...
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Skrip

36 минут назад
Там работают люди, и мы не можем вот так сразу закрыть * «Мой город Липецк», - сказала заместитель председателя департамента финансов мэрии Елена Яковлева. ...........Вот оказывается что где то работают люди.Откуда такая забота.В чем заинтересованность.Сотни людей ежедневно оказываются без работы и ни каким депутатам до этого нет дела ,а тут люди.
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Деньг под ногами, надо разогнав бездельников.

46 минут назад
Не забудьте купить трамвай с квадратными колёсами, так как лельсы предназначен для такого вида. А деньги предлагаю взять разогнал жилищную инспекцию, они не работают. Все дела с квадро почти проигранное ( не хотят работать как надо). И занимаются только отписками. Разогнать градостроение города так как все подрядчики приходят со своими проектами, да и наша администрация заказывает их на стороне ( в других областях). Так же разогнать УК так как они в основном воруют деньги у жителей. Глянуть сколько денег сразу появится?
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ДУША

49 минут назад
не убирайте трамвай это самый экологически чистый вид транспорта в городе
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