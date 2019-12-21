Завода не будет. Представители администрации города встретились с жителями Ссёлок

Производства обуви из ПВХ в Ссёлках не будет, об этом на встрече с жителями села сообщил начальник управления Правобережным округом Липецка Вячеслав Погорелов.

Сегодня представители администрации Липецка встретились с жителями Ссёлках в здании школы №35 и рассказали, о судьбе предприятия по производству обуви из ПВХ.



- Собственники имеют право продавать и покупать любые участки или здания и при этом не ставить в известность власть, однако ни одно производство не может быть запущено без получения разрешений от контролирующих органов. До 19 декабря предприниматель должен был направить документы в управлении экологии и Роспотребнадзор. Однако до сих пор он этого не сделал. Следовательно, ни о каком заводе и, тем более, запуске производства, не может быть и речи, - пояснил начальник управления Правобережным округом Липецка Вячеслав Погорелов.



Местные жители выразили опасения, что на земельном участке завода в соответствии с его назначением может начаться сельскохозяйственное производство. Однако Вячеслав Погорелов сообщил присутствующим, что администрации города и области совместно с представителями инициативной группы жителей будут отслеживать эксплуатацию этого участка, сообщает пресс-служба администрации Липецка.