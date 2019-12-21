Общество

сегодня, 14:49

Завода не будет. Представители администрации города встретились с жителями Ссёлок

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Завода не будет. Представители администрации города встретились с жителями Ссёлок

Производства обуви из ПВХ в Ссёлках не будет, об этом на встрече с жителями села сообщил начальник управления Правобережным округом Липецка Вячеслав Погорелов.

Сегодня представители администрации Липецка встретились с жителями Ссёлках в здании школы №35 и рассказали, о судьбе предприятия по производству обуви из ПВХ.

- Собственники имеют право продавать и покупать любые участки или здания и при этом не ставить в известность власть, однако ни одно производство не может быть запущено без получения разрешений от контролирующих органов. До 19 декабря предприниматель должен был направить документы в управлении экологии и Роспотребнадзор. Однако до сих пор он этого не сделал. Следовательно, ни о каком заводе и, тем более, запуске производства, не может быть и речи, - пояснил начальник управления Правобережным округом Липецка Вячеслав Погорелов.

Местные жители выразили опасения, что на земельном участке завода в соответствии с его назначением может начаться сельскохозяйственное производство. Однако Вячеслав Погорелов сообщил присутствующим, что администрации города и области совместно с представителями инициативной группы жителей будут отслеживать эксплуатацию этого участка, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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Комментарии (10)

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Дед мороз

9 минут назад
Завода не будет, работы не будет, скоро вообще ничего не будет.
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Правда

24 минуты назад
Вот в Сселках подвели воду к яслям от школы.А в курсе проектанты что начиная с июня и до августа подачи воды не бывает.В школе и поликлинике им даже попить из домов приносять.А как там будут без воды малыши.Почему сразу не сделать скважину.
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ывапппр

45 минут назад
Боится в желтовке воздух испортить , тогда покупать не станут , бабло не срубишь как в новоссалкине....
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Тебе

49 минут назад
Палка, палкой ...,да по безмозглой башке!, Хотя все равно мозгов не прибавится !. Просто тебе нужно убить !, Вот и делов - то!.
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Житель

сегодня, 15:20
Здесь я не согласен, в данном случае рабочие места главное, а травят нас везде, продукты и прочее, воздух вода одежда и т д и т п, так что опять народ дал возможность власти заработать очки, на "заботе" о народе! Думайте люди, голова на то и дана, чтобы выбирать из двух плохо одно которое, лучше!
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Стас

сегодня, 15:13
Очередной обман, данный участок земли предназначен для промышленного использования , народное обсуждение имеет рекомендательный характер , чем Селки лучше Матырского якохаму под нос сунули и радуйтесь . И здесь сунут бабки и нукайте краску
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Ссёлки сила

сегодня, 15:12
Здесь справо и слево от бывшего подсобного хозяйства раздали участки многодетным семьям, посёлок Радужный, Новосёлкино, село Ссёлки, детский сад, ЯСЛИ для малышей построили, школа. Всё это рядом. Ещё рядом с. Плеханово, с. Бутырки, с. Жёлтые Пески и т.д. и т.п. Здесь не может быть пром. зоны и никаких предприятий. Единственное направление от города с чистым воздухом.
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гости

сегодня, 15:11
А что там с домом с подпорками на Осеннем проезде?
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Палка

сегодня, 15:10
Всех хохлов за границу области. Тут все уже растащили
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миротворец

сегодня, 15:03
вот первый показатель того что когда народ встанет то все получится ,,,,,,, а на самом деле когда государю надо то приезжает рос гвардия омон мвд полиция милиция и все .... большая часть идет домой остальные в турму
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