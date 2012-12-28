Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда

Женщину обманули на два миллиона рублей. Ей выплатят компенсацию в 50 тысяч.

Липецкий областной суд обязал мобильного оператора выплатить жертве телефонных мошенников компенсацию морального вреда в 50 000 рублей.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2022 года жительница Задонского района взяла кредиты и перевела телефонным мошенникам почти два миллиона рублей. При этом входящие вызовы осуществлялись путем подмены абонентских номеров, имитирующих российскую систему нумерации, в том числе номер отдела полиции. В соответствии с действующим законодательством, такие вызовы должны блокироваться оператором связи.Ранее мировой судья судебного участка №389 Тверского района Москвы привлек компанию к административной ответственности — оштрафовал на 600 тысяч рублей по части второй статьи 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи».Интересы женщины отстаивала прокуратура Задонского района. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, а коллегия Липецкого областного суда согласилась, что оснований для возмещения ущерба нет (так как решение об оформлении кредитов и переводе денег мошенникам абонент совершал добровольно), но признал право женщины на компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.