Экономика

сегодня, 15:35

В Липецкой областной коммунальной компании - новый руководитель

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#ОГУП "ЛОКК #АО "ЛГЭК"
В Липецкой областной коммунальной компании - новый руководитель

Им стал бывший начальник «транспортного цеха» ЛГЭКа.

Вчера новым директором ОГУП «ЛОКК» был назначен 36-летний Виктор Беребеня, до этого работавший начальником автотранспортного управления АО «ЛГЭК».

Получить оперативную информацию от областного управления ЖКХ о том, что желает получить власть от замены пенсионерки Надежды Шальневой на молодого руководителя, нам не удалось.

Областное государственное унитарное предприятие «Липецкая областная коммунальная компания» было создано в 2003 году волевым решением главы региона Олега Королева как альтернатива многократно оскандалившимся коммерческим «управляшкам». Однако «каленым железом скверну» в сфере управления жилищным фондом, если пользоваться риторикой экс-губернатора, выжечь не удалось. Более того, к концу 2018 года этот «инквизитор» сжег сам себя, став лидером по числу нареканий горожан на его деятельность, и едва избежал банкротства, наработав более 100 миллионов рублей дебиторской задолженности. На плаву ОГУП держался благодаря тому, что был балансодержателем ряда областных активов. За ЛОККом оставались горячая вода и отопление (все котельные в селах и райцентрах региона у ОГУПа арендует «Квадра»), строительство жилья по федеральной программе переселения, эксплуатация всех районных, кроме Усманского и Грязинского, полигонов по утилизации твердых бытовых отходов и электросетевые комплексы. Но и это все компания стала контролируемо терять.

Так, летом этого года сетевой производственно-технический комплекс ОГУПа попал под контроль ПАО «МРСК Центра». Решение об отчуждении комплекса из областной собственности было принято с подачи областной администрации на сессии областного Совета. Необходимость такого шага чиновники объяснили переживаемым областным государственным предприятием кризисом. Так как часть ее активов - 42 электросетевых комплекса, семь производственных баз, 15 отдельных электросетевых объекта - находились в аренде у «Липецкэнерго», дочки «МРСК Центра», сетевая компания пообещала провести модернизацию бывшего электросетевого хозяйства ЛОКК в рамках своей инвестпрограммы, а также погасить кредиторскую задолженность предприятия.

На прошлой неделе, кстати, новым руководителем липецкого филиала «Россети Центр» (это публичное наименование ПАО «МРСК Центра») стал руководитель Виктора Беребени, генеральный директор ЛГЭКа Константин Драчук, который теперь совмещает две должности. А ЛОКК, между прочим, является миноритарным собственником АО «ЛГЭК» - ему принадлежат 75 000 акций городской энергетической компании, или доля имущества общества в размере 0,0001%.

Зачем все эти рокировки? Возможно, все идет к приватизации одного из трех главных акционеров АО «ЛГЭК», МУПа «Горэлектросеть», которому принадлежат 18,38% акций. В обществе могут принять такое решение на первом же собрании акционеров, и тогда случится дерибан активов ЛГЭКа. И уже новая частная лавочка передаст все городское энергохозяйство кому угодно, да хотя бы тому же липецкому филиалу «Россети Центр»! И дивиденды техподключений к сетям, от продажи электроэнергии физическим и юридическим лицам будут стричь владельцы этого российского монополиста.

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А стричь есть с чего. Так, комплекс электроснабжения ЛГЭКа генерирует 47% всей его выручки. По данным годового отчета компании за 2018 год, выручка этого комплекса составила 1,5 млрд рублей.

Интересно, что Виктор Беребеня в 2015 году успел сходить и в политику: он неудачно участвовал в выборах депутатов Липецкого городского Совета от КПРФ по 35-му избирательном округу.


фото: сайт АО «ЛГЭК»
16 1531
#ОГУП "ЛОКК #АО "ЛГЭК"

Комментарии (16)

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л-а

4 минуты назад
Боже! Этот Беребеня, который работал в "ПАХОМОВСКОЙ" фирме охранной "Русский медведь"? на Новолипецке? Вроде все совпадает Витя, Беребеня. Если это так, то надежды на лучшее в этом городе уже не будет.
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!!!

5 минут назад
Хватит переставлять кровати, пора выгонять про сти туток!
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Я

5 минут назад
Это тот , что в очках или тот, что с микроцефалией?
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Просто басня

12 минут назад
А вы друзья как ни садитесь... чувак работал в неэффективной организации, которую вчера буквально назвали ошибкой, теперь его назначили в другую неэффективную организацию. Что это за круговорот канализации в природе?
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Любопытный

13 минут назад
Это что, такой прикол?
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Блин горелый

15 минут назад
Вот все повидал, кажется! Ан, нет, начальник «транспортного цеха» чего бы то ни было на должность директора ОГУП «ЛОКК»! То есть, завгар! Господи, ну полюби кого-то другого, а эту страну оставь в покое!
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Вова

32 минуты назад
Два с ларца. Кого только не назначают. Всю шушеру прут во власть.
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БерЕбеня

38 минут назад
одним словом, раз так хотите
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Бер- *

39 минут назад
одним словом
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Путинская РОССИЯ

44 минуты назад
Справа абсолютный НОЛЬ; Смоленский колхозник; В сберкассе у ставропольского барыги был ПОДАЙ ПРИНЕСИ и ОТ * со"И... теперь ЭТОТ клоун разбирается в таких отраслях как образование, культура ..... ну А также ВО ВСЕХ ДРУГИХ !!!!!!!
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