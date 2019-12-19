Евгения Уваркина рассказала предпринимателям о том, как Липецк станет лучшим городом России

А все началось с пива.

Сегодня в мэрию Липецка пришли владельцы и директора кафе, ресторанов и сетей общепита, торгующим спиртными напитками. Их пригласили для подписания так называемой пивной хартии: стандартами работы питейных заведений разработанными предпринимателями, правоохранительными и контролирующими организациями.Хартия родилась с подачи губернатора Игоря Артамонова, который счел, что стандартизация поможет самим коммерсантам, а ужесточения правил торговли сформирует у липчан культуру пития. По этому пути были сделаны первые шаги, но, как сказал сегодня начальник областного управления потребительской рынка и ценовой политики Юрий Букреев, еще до появления хартии в Липецке с лета были закрыты 30 пивбаров и забегаловок, владельцы которых не соблюдали санитарное законодательство, у них не было раздельных туалетов, отдельной вентиляции, нарушался местный закон «о тишине».- Последние два пивных заведения закрылись сами. Почему? Их хозяева увидели посыл власти. Они поняли, что не готовы к цивилизованной работе, - сказал чиновник.Юрий Букреев приветствовал хартию как документ, который уже на стадии разработки содействовал развитию конкуренции на рынке общепита. «Исчезли клеенки со столов, пластиковые стаканчики, количество жалоб горожан на работу питейный заведений уменьшилось в разы».Если в Липецке в начале года функционировало 320 пивных, из которых 238 были расположены в многоквартирных домах, то после начала борьбы с заведениями, на которые горожане жаловали в органы власти, осталось 275 «пивпунктов» (некоторые такие объекты изменили сферу деятельности с общепита на торговое предприятие с режимом работы до 21.00 или сменили режим работы с круглосуточного на односменный).Начальник управления потребительского рынка администрации города Алексей Ларин показал коммерсантам слайды с положительными и отрицательными примерами питейных заведений, а также рассказал, какие из инициатив рабочей группы, работающей над текстом «пивной хартии», вошли в ее конечный текст, который и было предложено подписать представителям хозяйствующих субъектов.Итак, владельцы заведений обязались соблюдать единые стандарты, подразумевающие обеспечение комфорта и безопасности горожан, благоустройство прилегающей территории, ее очистку зимой от снега. Помещения заведений должны соответствовать требованиям строительных правил по уровням шума, вибрации, должны быть оборудованы отдельными входами и выходами. Что касается противопожарной безопасности, то в ресторанах, барах и кафе обязательны аварийные выходы. К тому же их оборудуют камерами уличного наблюдения, которые должны держать под обзором территорию в радиусе 20 метров от входа.Также предприниматели должны соблюдать «границы трезвости». Питейные заведения могут находиться на расстоянии не ближе 50 метров от образовательных, детских и спортивных учреждений. Пивные, расположенные в жилых домах, должны работать по графику: магазины - строго с 9.00 до 21.00, общепит - с 9.00 до 22.00 (если это не пристроенное или отдельно стоящее помещение). Предпринимателям не удалось отбить для себя возможность продавать пиво на вынос в ПЭТ-таре. Удалось договориться уменьшить количество мест для инвалидов на своих парковках с ранее предполагавшихся трех до одного машино-места. Разгрузочно-погрузочные работы в таких заведениях разрешено вести с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 10.00 до 20.00 в праздники и выходные (предприниматели хотели разрешить им шуметь с 7.00 до 23.00).А потом Евгения Уваркина рассказала коммерсантам о том, как за четыре следующих года сделать из Липецка лучший, по ее словам, город России. Начала глава Липецка с абсолютно бесспорных вещей. Например, настоятельно рекомендовала предпринимателям заключить на вывоз мусора из кафе и ресторанов договоры либо с управляющими компаниями, либо с региональным оператором. Евгения Уваркина сообщила, что к лету следующего года в мэрии появится база таких договоров и реестр всех контейнерных площадок. Также глава Липецка рассказала о том, что для 17 самых многолюдных улиц города уже к весне будут разработаны дизайн-проекты, которые определят их внешний вид. «Фасады, вывески, реклама, малые архитектурные формы, озеленение, остановочные павильоны, тротуары - все должно быть выполнено в едином стиле».- Сейчас прорабатывается, как это должно быть. «Спихотехники» быть не должно, когда один департамент спихивает что-то на другой. Все будет систематизировано. Мы просим вас потерпеть пару месяцев, пока мы не получим дизайн-проекты, как все должно выглядеть с изменениями в фасадах. У улиц Липецка должен быть единый стандарт, - сообщила глава города.А потом стало совсем интересно, ведь Евгения Уваркина сказала, что основным драйвером развития комфортной городской среды станет дальнейшее благоустройство общественных пространств:- Мы порвем все шаблоны, сделаем Липецк самым зеленым городом страны!Сообщив о том, что в этом году в парки города было вложены миллионы инвестиций (частных, а также государственных и муниципальных), Евгения Уваркина раскрыла некоторые детали «амбициозного проекта на 2020-2024 годы», сопровождая рассказ показом слайдов.Итак, потенциал развития общественных пространств в Липецке - 170 гектаров центра города. Инвестиции в биопарк, частью которого станет зоопарк, могут составить полмиллиарда, а в городскую набережную и пляж - еще 200 миллионов рублей. Предполагается вложение в «остров цветов», в который превратят Зеленый остров. Вход на него скорее всего будет платным (100-200 рублей).На набережной появится Центр экстремальных видов спорта.- Пока разрабатывается техническая документация на этот проект. Это вызов для нас. На фотографии - Копенгаген. Да, это плагиат. Но это - лучшая практика.На другой картинке - гребной канал в Швейцарии. Рядом - фотография протока реки Воронеж, где Евгения Уваркина хотела бы видеть липецкий гребной канал:- Швейцарский канал очень похож на липецкий, правда? Мы оценили Ростов, Москву, Казань, Воронеж. Наш канал для гребных видов спорта выглядит лучше. По ширине он может соответствовать олимпийскому.Евгения Уваркина оценила туристический потенциал Липецка в… 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. Все эти люди смогут приехать в «самый крутой в России тематический парк аттракционов», который в следующем году начнут строить в ныне дикой части Нижнего парка (за зоопарком и памятником народовольцам). По мнению главы Липецка, через несколько лет после реализации проекта парк выйдет на самоокупаемость.Показав несколько слайдов с моделями привлеченных инвестиций, Евгения Уваркина сообщила, что Липецк сможет себе позволить выплачивать несколько лет платежи по кредиту, чтобы уже в 2023 году выйти на прибыльность проекта и перестать вовсе тратить бюджетные средства на содержание всех городских парков, заведовать которыми со следующего года будет Единая дирекция.- Билет в этот парк аттракционов планируем сделать единым. Его цена пока обсчитана в среднем в 300 рублей. Зашел - и катайся целый день!Реализация всех замыслов мэрии, по словам Евгении Уваркиной, потребует иного, современного, мышления предпринимательского сообщества.- Мы только вместе способны все это сделать. Проходимцам тут не место. Кто готов зайти с достойной историей, будет поддержан, - этими словами глава Липецка закончила общение с частным бизнесом.