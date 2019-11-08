Общество
сегодня, 18:34
Из мэрии Липецка уволены двое руководителей департамента градостроительства и архитектуры
Причина - вчерашние публичные слушания по сносу 150 домов в Диком и сегодняшнее заявление губернатора.
Как уже писал GOROD48, сегодня на административном Совете глава региона Игорь Артамонов дал резкую оценку действиям мэрии по планировке квартала в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского.
- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - считает Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция, - сказал Игорь Артамонов.
Наши источники во власти сообщили, что губернатор свое слово сдержал. Сегодня работы лишились заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина (формально она написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию) и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний.
Напомним, что накануне в мэрию на публичные слушания пришли 132 жителя района Дикое. Их собрала перспектива сноса в районе практически всего частного сектора (151-го дома из 180-ти) и застройка квартала высотками.
Многие местные жители оказались с такими планами оказались не согласны. При этом, начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Лариса Кулаченкова отметила, что говорить о перспективном плане развития района, как об окончательно принятом решении, рано. Мол, в мэрии пока что разрабатывают перспективный план освоения территории в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского.
- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - считает Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция, - сказал Игорь Артамонов.
Наши источники во власти сообщили, что губернатор свое слово сдержал. Сегодня работы лишились заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина (формально она написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию) и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний.
Напомним, что накануне в мэрию на публичные слушания пришли 132 жителя района Дикое. Их собрала перспектива сноса в районе практически всего частного сектора (151-го дома из 180-ти) и застройка квартала высотками.
Многие местные жители оказались с такими планами оказались не согласны. При этом, начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Лариса Кулаченкова отметила, что говорить о перспективном плане развития района, как об окончательно принятом решении, рано. Мол, в мэрии пока что разрабатывают перспективный план освоения территории в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского.
Комментарии (26)
больше жару !
8 минут назад
Сосед , а тебе из халуп в штаны не насрали )))))) ! ????ответить
больше жару !
8 минут назад
Сосед , а тебе из халуп в штаны не насрали )))))) !ответить
Сосед
15 минут назад
Жители Дикого, как жили в халупах и говне - так и продолжите! Хрен вам по всей морде, а не 2 млн за сотку, дурачье!ответить
Гость
19 минут назад
А что же марша без пряников осталась? Это же решения не с градостроительства идёт а выше. Это к бабке не ходи на 100%. Как и с другими объектами на переселение.ответить
Артамонов не позорься!
20 минут назад
Убери Уваркину! Она тебя топит...ответить
похрен
21 минуту назад
Цирк для барабанов, дело не в цирке или барабанах , а в лицемерии , все чинуши , были за границей , все проектировщики были за границей , все застройщики были за границей. А 25-ти этажки , на 20 сотках , акуенное жильё оказывается ! Никто не против , из этих заграничных , все -за ! Одной чинушей меньше , больше , пофиг . Не по одной чинуше не было горести , ни по одной !ответить
Перри Мейсон
24 минуты назад
Кто там собирался памятник Ленину сносить?ответить
однозначно
26 минут назад
Уваркину к ответу!ответить
Молодец Игорь Георгиевич!
29 минут назад
Обратите,пожалуйста,внимание на медицину!ответить
Цирк для барабанов
31 минуту назад
Ой, а он чистый и пушистый. Надеюсь бабу Маню по этому поводу уволили? Она ведь там шваброй этих чинушь не разогнала.ответить
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