Из мэрии Липецка уволены двое руководителей департамента градостроительства и архитектуры

Причина - вчерашние публичные слушания по сносу 150 домов в Диком и сегодняшнее заявление губернатора.

Как уже писал GOROD48, сегодня на административном Совете глава региона Игорь Артамонов дал резкую оценку действиям мэрии по планировке квартала в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского.



- Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти. Жители на публичных слушаниях вчера рассказали все, что думают о власти. Странные истории с этим делом произошли, - считает Игорь Артамонов. - Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Всё будет у нас делаться с учётом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция, - сказал Игорь Артамонов.



Наши источники во власти сообщили, что губернатор свое слово сдержал. Сегодня работы лишились заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина (формально она написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию) и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний.



Напомним, что накануне в мэрию на публичные слушания пришли 132 жителя района Дикое. Их собрала перспектива сноса в районе практически всего частного сектора (151-го дома из 180-ти) и застройка квартала высотками.



Многие местные жители оказались с такими планами оказались не согласны. При этом, начальник управления генплана департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Лариса Кулаченкова отметила, что говорить о перспективном плане развития района, как об окончательно принятом решении, рано. Мол, в мэрии пока что разрабатывают перспективный план освоения территории в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского.