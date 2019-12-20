Общество

33 минуты назад

Депутаты Липецкого горсовета желают обрезаться

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#Липецкий горсовет #выборы
Депутаты Липецкого горсовета желают обрезаться

В следующем созыве парламентариев станет меньше на 12 человек.

Как и предполагал GOROD48, в Липецком горсовете в следующем году, когда он будет переизбран, станет на 12 человек меньше: четыре депутата-«единоросса» предложили изменить 34-ю статью Устава Липецка, в которой сказано, что «Городской Совет состоит из 48 депутатов», а также о том, что «Выборы депутатов городского Совета проводятся по смешанной избирательной системе, при которой 12 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов, 36 депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе» (т.е.12 депутатов избираются по партийным спискам, а 36 - простым большинством голосов в одномандатных округах).
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Как стало известно GOROD48, предложения Александра Афанасьева, Кирилла Ерихова, Василия Литовкина и Сергея Сазонова уже поддержали почти все их коллеги по фракции «ЕР», даже те, кто попал в горсовет в 2015 году по партийным спискам (Андрей Фролов, Сергей Ткаченко, Иван Погорелов, Михаил Кукарцев). Дело осталось за техническими деталями - согласованиями в органах власти, публичными слушаниями, обсуждениями на депутатских комиссиях и, наконец, голосованием нам сессии. При самом медленном ходе реформы Устав Липецка изменят уже весной. И летом следующего года стартует избирательная кампания в горсовет, по итогам которых мандаты получат 36 депутатов, избранных по мажоритарной системе.

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- Исходя из развития демократии, 48 депутатов лучше 36-ти? - спросил GOROD48 у первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова, также подписавшегося под изменением Устава Липецка.

- Лучше.

- А почему вы выступили за сокращение числа депутатов?

- Без комментариев, - ответил старейший депутат горсовета.

Между тем в соцсетях по этому поводу уже истерит обком КПРФ.

- В этом случае шансы КПРФ и ЛДПР, которые сейчас стали реальной оппозицией, попасть в городской парламент ничтожно малы. В одномандатных округах, как правило, побеждают кандидаты с финансовыми и административным ресурсами. Партия власти «Единая Россия» так боится конкуренции, что готова на все, - пишет ТГ-канал КПРФ.

- Мое личное убеждение - необходимо наоборот расширять состав муниципального парламента. Малочисленная оппозиция в законодательных собраниях - следствие тренда закрепощения власти на местах. Тем не менее, как ты не меняй правила игры, тенденции на расширение протестных настроений в обществе налицо. Как бы им боком не вышли все их многоходовочки, - пишет самый молодой как по возрасту, так и времени попадания в горсовет депутат Александр Ушаков.

Впрочем, сокращение депутатского корпуса делает выборы весьма конкурентными. Рецепт победы на таких выборах был озвучен в прошлую субботу на форуме «Липецкая область. Выборы-2020» Александром Соловьевым, председателем правления общественной организации «Открытая Россия», координатором проекта «Открытое право», председателем московского отделения «Партии перемен»:

- Муниципальные выборы проще региональных. Искренность - это то, чего никогда не было у «единороссов». Когда вы говорите от души, это чувствуется. Бывает совершенно убогое видео в соцсетях с искренним человеком, и у такого видео - десятки тысяч просмотров. Идите в соцсети! Без этого сейчас ничего не выйдет. Становитесь локальными местными «звездами». Долбите именно свой избирательный округ. Не косячте с документами. Имейте хорошего начальника штаба с холодной головой. Все в таких выборах решает «поквартирка». Не ленитесь - по пять часов в день минимум ходить надо по квартирам. Объединить должна простая идея: все прошлое опостылело! Воры должны называться ворами, честные люди - честными людьми. Уже невозможно, уже тошнит от того, что есть. То, что есть, это полное дно! Что вам опостылело больше всего, против того и объединяйтесь!

Правда, на этом форуме не было представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Российской партии пенсионеров «За Справедливость», ни «Коммунистов России» - тех, кто попал в ныне действующий состав горсовета по партийным спискам на волне протестного голосования.
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#Липецкий горсовет #выборы

Комментарии (10)

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2 минуты назад
Глубоководная такса, вы наверное на грудь приняли и кайфуете? НГ ещё не наступил, а подарков нам навалили! тут и подорожание за проезд, и повышение оплаты за кап. ремонт на 30%...........
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Не хотят власти КПРФ

3 минуты назад
Да насрать на власти., я немного знаю кухню КПРФ , если бы они хотели власти , то свою повседневную жизнь , политическую , строили совсем бы по другому !
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Гражданка

4 минуты назад
очень мне нравится современна повсеместная пропаганда открытости власти перед народом и тут же это звездное "Без комментариев". Продолжайте, парнокопытные.
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Глубоководная Такса.

5 минут назад
Еду по городу на 322. Ребят что хочу сказать, а город то меняется . Чисто. Мусор убирают. Это когда такое было?
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Да насрать на власти.

9 минут назад
Не хотят власти КПРФ, Вы же не дэбил, можете прочитать, что за кандидаты в списке. Вот и голосуй за представителя КПРФ, а не едераста. Или даже это не может понять мозг среднестатистического липчанина. Деградировали полностью что ли ?
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Житель

10 минут назад
Коллеги, это п........ Ц!
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ЛАВОЧКИ И СКАМЕЕЧКИ , МАФЫ , за 40 млн.руб

11 минут назад
..., это депутаты принимали , Афанасьев и Ко !
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...

17 минут назад
А может вообще распустятся уже сейчас, все равно от них толку ноль!
ответить

Не хотят власти КПРФ

17 минут назад
Увы .
ответить

Я

23 минуты назад
Еврейство приняли что ли?
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