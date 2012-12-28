Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло
Погода в Липецке
184
36 минут назад
1
Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти антициклона — осадков не ожидается
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем немного усилится – до 6-11 м/сек. Температура ночью — от +2 до +7 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.
День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 6 градусов мороза.
1
0
0
1
0
Комментарии (1)