Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти антициклона — осадков не ожидается





Среднесуточные температуры воздуха составят 11-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем немного усилится – до 6-11 м/сек. Температура ночью — от +2 до +7 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.

День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 6 градусов мороза.