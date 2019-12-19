Общество
сегодня, 08:28
Липецкая новогодняя ёлка - одна из самых больших в стране
14 1149
В России составлен рейтинг главных городских новогодних ёлок
ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России.
Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.
Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).
В топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками входят Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Иркутск (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Кемерово (25 м), Липецк (24 м), Томск (24 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м), Хабаровск (23 м), Благовещенск (22 м), Краснодар (22 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Калуга (22 м) и Мурманск (22 м).
ТурСтат посчитал главной городской ёлкой в Липецке - искусственную сборную конструкцию на площади Петра Великого.
Как сообщал GOROD48, ее установка началась еще в середине ноября. Высота ёлки составляет 24 метра. Новогоднюю елку украшают 500 шаров и огромная, сверху донизу, световая гирлянда. Венчает конструкцию 2,5-метровая звезда.
Ёлка без учета украшений обошлась бюджету Липецка в 1.6 миллиона рублей.
Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.
Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).
В топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками входят Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Иркутск (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Кемерово (25 м), Липецк (24 м), Томск (24 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м), Хабаровск (23 м), Благовещенск (22 м), Краснодар (22 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Калуга (22 м) и Мурманск (22 м).
ТурСтат посчитал главной городской ёлкой в Липецке - искусственную сборную конструкцию на площади Петра Великого.
Как сообщал GOROD48, ее установка началась еще в середине ноября. Высота ёлки составляет 24 метра. Новогоднюю елку украшают 500 шаров и огромная, сверху донизу, световая гирлянда. Венчает конструкцию 2,5-метровая звезда.
Ёлка без учета украшений обошлась бюджету Липецка в 1.6 миллиона рублей.
14 1149
Ольга
Ой ой
ВВ
гостья
Владимир
Госпадя....
ВВП
Просто мимо проходил
Афоня
Пустыня Сахара