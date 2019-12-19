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сегодня, 08:28

Липецкая новогодняя ёлка - одна из самых больших в стране

14 1149
#ёлка #новый год #рейтинг
3
Липецкая новогодняя ёлка - одна из самых больших в стране

В России составлен рейтинг главных городских новогодних ёлок

ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.

Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

В топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками входят Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Иркутск (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Кемерово (25 м), Липецк (24 м), Томск (24 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м), Хабаровск (23 м), Благовещенск (22 м), Краснодар (22 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Калуга (22 м) и Мурманск (22 м).

ТурСтат посчитал главной городской ёлкой в Липецке - искусственную сборную конструкцию на площади Петра Великого.

Как сообщал GOROD48, ее установка началась еще в середине ноября. Высота ёлки составляет  24 метра. Новогоднюю елку украшают 500 шаров и огромная, сверху донизу, световая гирлянда. Венчает конструкцию 2,5-метровая звезда. 
Ёлка без учета украшений  обошлась бюджету Липецка в 1.6 миллиона рублей. 
14 1149
#ёлка #новый год #рейтинг
3

Комментарии (14)

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Ольга

5 минут назад
Тарифы ЖКХ самые высокие в Липецке, зарплаты самые низкие,а местная власть зажравшаяся,ничего не делает для людей,!!! Только парки,ёлки,развлечения!Воистину сытый голодного не разумеет.Так руководить городом может только тот,у кого голова ни о чем,кроме развлечений не болит!!!!
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Ой ой

14 минут назад
Вы чо там писюнами мереетесь?
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ВВ

17 минут назад
..Чем бы дитя не тешилось...
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гостья

19 минут назад
Афоня, на петарды вашим детишкам хватает, значит и на проезд хватит)
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Владимир

22 минуты назад
Сравнивать города по длине ёлки? Маразм крепчает!!! Лучше сравнили бы города по количеству общественных туалетов на 100 тысяч жителей. Я думаю, что Липецк будет на предпоследнем месте!!!
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Госпадя....

24 минуты назад
Докатились.... елками, как пипи@ьками меряются... больше похвастать нечем...
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ВВП

29 минут назад
Ещё бы и пудель свалил бы на хрен из Липецка ..и совсем хорошо стало...надоела его пи.....дапротивная рожа!!!
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Просто мимо проходил

34 минуты назад
Примечательно, что за нами Томск (24 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м), Хабаровск (23 м), Благовещенск (22 м), Краснодар (22 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Вот, кабы так по уровню жизни, но для этого культура руководителей должна быть другой. А елку можно собрать даже с помощью какой-то матери или северной лисички! Тем более, не своими руками! С Новым Годом!
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Афоня

38 минут назад
Зато сделать беспланым проезд для детей денег нет,как это сейчас делают во многих городах. Да и пинсионерам тоже ВСЁ ДЛЯ НАРОДА ЗА ВАШИ ДЕНГИ ГОСПОДА.
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Пустыня Сахара

39 минут назад
В этом году относительно нормально украсили елку на ЛТЗ, но макушка не украшена. В прошлом году всякий хлам висел, все что не успели на помойку выкинуть.
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