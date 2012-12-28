Уже 281 человек пострадал от укусов клещей

55 снятых с людей клещей были заражены.

В Липецкой области от укусов клещей пострадал уже 281 человек, в том числе 124 ребенка.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 221 клещ был доставлен для исследования в лаборатории. В результате оказалось, что 40 клещей были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 13 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, два — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека .В 17% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 2,5% — на территории садоводческих товариществ, в 72% случаев — на территории домов и приусадебных участков.