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Здоровье
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сегодня, 16:24
Уже 281 человек пострадал от укусов клещей
55 снятых с людей клещей были заражены.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 221 клещ был доставлен для исследования в лаборатории. В результате оказалось, что 40 клещей были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 13 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, два — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека .
В 17% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 2,5% — на территории садоводческих товариществ, в 72% случаев — на территории домов и приусадебных участков.
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