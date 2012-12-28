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Происшествия
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20 минут назад
Одиннадцатилетнюю девочку сбил «Фольксваген» на переходе через улицу Неделина
Девочка попала под машину недалеко от школы. Ребенок госпитализирован.
— 69-летний водитель ехал со стороны площади Победы, когда произошел наезд. Девочка госпитализирована, — рассказали в полиции.
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