Одиннадцатилетнюю девочку сбил «Фольксваген» на переходе через улицу Неделина

Девочка попала под машину недалеко от школы. Ребенок госпитализирован.



Днем 14 апреля в Липецке на пешеходном переходе через улицу Неделина у 15-й школы 11-летняя девочка попала под колеса «Фольксвагена», когда шла по зебре и катила рядом с собой велосипед, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.— 69-летний водитель ехал со стороны площади Победы, когда произошел наезд. Девочка госпитализирована, — рассказали в полиции.