Олег Латунов: «В приоритете полиции борьба с мошенничествами»

Новый начальник УМВД РФ по Липецкой области провел первый брифинг.

Новый начальник УМВД РФ по Липецкой области Олег Латунов рассказал о своих планах и перспективах развития полиции в регионе.



Приоритетным направлением своей деятельности в Липецкой области Олег Латунов видит повышении имиджа сотрудников полиции и возрождение доверия к ним населения. Такая работа также должна повлиять и на кадровую проблему органов внутренних дел.



- Проблема с дефицитом кадров острая, - рассказал Олег Латунов. – В скором времени мы планируем провести коллегию, где также будем думать о путях решения этой проблемы. Я считаю, что люди, в первую очередь, должны работать по призванию. При этом в Липецке должны работать липчане.



Но уже первые замечания подчиненные успели получить. И они оказались из ГИБДД. Во время объезда города Олег Латунов увидел, как один из инспекторов курил на улице во время дежурства.



- Мы будем жестко бороться с хамством, ненадлежащим поведением и безразличием сотрудников полиции, - заявил Олег Латунов.



Олег Латунов также признался, что еще не успел до конца вникнуть в оперативную обстановку в регионе. Ведь официально он назначен на должность на прошлой неделе, а представлен личному составу УМВД только в понедельник. Но одну из проблем уже увидел.



- В первую очередь мы планируем усилить работу в расследовании и пресечении преступлений совершаемых с помощью IT-технологий, - рассказал Олег Латунов. – Это банковские мошенничества, аферы, совершаемые в соцсетях и тому подобные преступления.



Отвечая на вопросы о борьбе с коррупцией, Олег Латунов вспомнил о разговоре, участником которого стал на отдыхе в Турции. Российские туристы интересовались у местных жителей, почему на дорогах Турции так мало полицейских и жаловались на коррумпированных автоинспекторов дома.



- Попадешься пьяным гаишнику, так тысяч тридцать готовь, - привел цитату соотечественников Олег Латунов. – Так что, многие проявления коррупции исходят от самих граждан. Но это не снимает ответственности с сотрудников полиции. С любыми проявлениями коррупции мы будем бороться.



Немного рассказал Олег Латунов и о себе. Он рассказал, что до службы в МВД работал учителем трудов и черчения. Также имеет историческое образование. И хоть судьба занесла его в полицию, по выходу на пенсию он хочет вернуться в педагогику.



