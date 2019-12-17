Происшествия
7 минут назад
Птицы в Ельце и Липецке погибли от крысиного яда
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В управлении ветеринарии проверили тушки погибших в Ельце и Липецке в конце ноября ворон, галок и грачей
Как сообщал GOROD48, в конце ноября этого года в Ельце, в районе улице Новолипецкой и в Липецке в парке Победы зафиксированы случае гибели диких птиц – ворон, галок и грачей.
На данный момент готовы результаты всех исследований. Ветеринары еще в первые дни получили отрицательные результаты инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп, орнитоз, болезнь Ньюкасла. И уже тогда предварительно стало известно, что, возможно, птицы погибли от отравления. На данный момент эти подозрения подтвердилось.
Как сообщил GOROD48 начальник противоэпизотического отдела управления ветеринарии Липецкой области Анатолий Фальков, птицы отравились гидроксикумарином (зоокумарин) – препаратом для уничтожения крыс и мышей.
На данный момент готовы результаты всех исследований. Ветеринары еще в первые дни получили отрицательные результаты инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп, орнитоз, болезнь Ньюкасла. И уже тогда предварительно стало известно, что, возможно, птицы погибли от отравления. На данный момент эти подозрения подтвердилось.
Как сообщил GOROD48 начальник противоэпизотического отдела управления ветеринарии Липецкой области Анатолий Фальков, птицы отравились гидроксикумарином (зоокумарин) – препаратом для уничтожения крыс и мышей.
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