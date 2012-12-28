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Происшествия
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сегодня, 15:49
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По ДТП в Ельце, в котором погибла 21-летняя девушка, возбуждено уголовное дело
21-летняя девушка-водитель не справилась с управлением и врезалась в столб.
«Предварительно установлено, что 12 апреля в 22:36 в районе дома №125 по улице Коммунаров в Ельце 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада – 211440» не справилась с управлением и врезалась в препятствие. В результате одна её пассажирка погибла, вторая пострадала», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Расследование уголовного дела продолжается. Назначены необходимые экспертизы.
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