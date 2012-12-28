Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаще всего заставляет липчан искать новую работу
Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты
Погодные качели: после ночных заморозков в Липецкую область приходит почти летнее тепло
Происшествия
95
20 минут назад
В Ельце мужчину оштрафовали на 2000 рублей за провокационные открытки
Сами открытки конфисковали.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, оштрафовали осуждённого, отбывающего наказание в исправительном учреждении Ельца: во время обыска в в его тумбочке нашли три открытки, на одной из которых имелись символы запрещенных в России организаций. Оказалось, что ранее эту открытку мужчина показывал другим осужденным.
Судебное заседание шло по видеоконференц-связи. Мужчина вину признал и раскаялся.
Провокационные открытки конфисковали — по решению суда их теперь уничтожат.
0
0
0
0
1
Комментарии