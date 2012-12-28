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20 минут назад

В Ельце мужчину оштрафовали на 2000 рублей за провокационные открытки

Сами открытки конфисковали.

Елецкий городской суд оштрафовал мужчину на 2000 рублей по делу об административном правонарушении по части первой статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций либо атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, оштрафовали осуждённого, отбывающего наказание в исправительном учреждении Ельца: во время обыска в в его тумбочке нашли три открытки, на одной из которых имелись символы запрещенных в России организаций. Оказалось, что ранее эту открытку мужчина показывал другим осужденным.

Судебное заседание шло по видеоконференц-связи. Мужчина вину признал и раскаялся.

Провокационные открытки конфисковали — по решению суда их теперь уничтожат.
УФСИН
колония
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