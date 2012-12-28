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Происшествия
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сегодня, 16:32
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Падением 60-летнего липчанина в раскопку заинтересовался следственный комитет
Следователи СК устанавливают обстоятельства падения юбиляра в глубокую яму.
Напомним, историю спасения мужчины рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. Она отметила, что липчанин шел со своего юбилея и в темноте не заметил не огражденную со стороны тротуара раскопку. Мужчина ухватился за сетку и провисел наполовину в воде 40 минут.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка, в рамках которой опрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты и изучаются записи камер наблюдения. По результатам проверки данной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщила пресс -служба СУ СК России по Липецкой области.
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