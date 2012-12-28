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сегодня, 16:32
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Падением 60-летнего липчанина в раскопку заинтересовался следственный комитет

Следователи СК устанавливают обстоятельства падения юбиляра в глубокую яму.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств падения 60-летнего мужчины в залитую водой глубокую яму рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Шкатова» в Липецке.

Напомним, историю спасения мужчины рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. Она отметила, что липчанин шел со своего юбилея и в темноте не заметил не огражденную со стороны тротуара раскопку. Мужчина ухватился за сетку и провисел наполовину в воде 40 минут.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка, в рамках которой опрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты и изучаются записи камер наблюдения. По результатам проверки данной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщила пресс -служба СУ СК России по Липецкой области.
ЖКХ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
10 минут назад
В городе бардак, небезопасно ходить по улицам. Хорошо, что мужчина не получил серьёзных последствий, но попасть в такую ситуацию крайне неприятно, виновные должны нести ответственность. Позорище просто, нет ограждений, ждёте пока трагедия произойдёт, что происходит с людьми вообще, только деньги на уме, столько людей с низкой ответственностью, лечить пора принудительно. Мужчине и тем людям, которые ему помогли здоровья и успехов!
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знающий
25 минут назад
Вот это да, мужчине респект!
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гость
25 минут назад
Медаль за спортивную подготовку мужчине. Не каждый спортсмен провисит 40 минут!!!!! на руках на сетке!!! Герой. В книгу рекордов Гиннеса!
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Бабка Первая
46 минут назад
Давно бы так.
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