Общество

сегодня, 15:50

Как на Центральном рынке нелегальных продавцов елок ловили

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#нелегальная торговля #елочные базары
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Как на Центральном рынке нелегальных продавцов елок ловили

Если вы купили елку до 20 декабря, знайте - ее вам продали незаконно!

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Сегодня работники городского управления потребительского рынка изымали елки у незаконных торговцев в районе Центрального рынка.

Напомним, что официально продажа елок в городе разрешена с завтрашнего дня, 20 декабря и только в специально отведенных местах. А до этого любое появление на улице с елкой ради ее продажи – административное правонарушение. GOROD48 своими глазами увидел, как проходил рейд за чистоту новогодней торговли.

«Не получить по лицу елкой!»

- Сначала нужно дождаться полиции. Работа напряжённая – запросто можно елкой по лицу получить, - доверительно сообщили нам перед началом «операции» и. о. начальника отдела контроля городского управления потребительского рынка Роман Сухатерин.

Словно из-под земли выросли два молодца в форме ППС, и рейд начался.

Вот ведь что странно: всего пять минут назад продавцов елок возле Центрального рынка было видимо-невидимо. Но аккурат к началу рейда многие исчезли – как будто бы кто-то предупредил. Несколько человек бодро собирали елочный товар в «Газели» - призывы проверяющих остановиться лишь упирались в их утепленные спины.

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Некоторые продавцы успели спасти товар 

Были и такие, кто просто бросил елки на улице и дал стрекача – подальше от штрафа. Как пояснил Сухатерин, такие елки все равно заберут, но оформят как мусор: владельцы уже не смогут получить их обратно.

На борьбу с незаконной елочной торговлей в районе Центрального рынка сегодня вышел весь состав отдела контроля, а именно – четыре человека.

- Пока вы одного оформляете, трое успевают уйти, - заметили мы.

- Так и есть, но ничего не поделать. Народу для проверок маловато, - согласился Роман Сухатерин, успевая в этот момент и оформлять протокол.

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Площадь перед рынком в этот момент представляла собой сущий бедлам. Даже те продавцы, которые попались, пытались снизить свои потери и вывести из-под удара хотя бы несколько елочек.

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Новогодних красавиц прятали под машинами….

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… И в легковушках на пассажирских сидениям, мол, какие проблемы – я всегда с елкой езжу!

«Подари елку – все равно у тебя конфискуют!»

В итоге одни (проверяющие) носили елки в специальную машину, которая к концу проверки заполнилась под завязку.

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"Улов" проверяющих. Это еще не весь. 

Другие (торговцы) пытались спасти товар. Но мы заметили и «третьи силы», которых на свой лад окрестили мародерами. Прямо при нас проходившая мимо бабуля пыталась унести с собой несколько веток и при этом утешала продавцов: «Все равно ведь конфискуют, так пусть хоть меня порадуют веточки». В таком же поведении были замечены еще несколько граждан (см. видео).

Больше других пострадали торговцы, которые не пытались убежать, а пытались найти общий язык с государевыми людьми.

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- Поаккуратнее с моими елками, - громко призывал один из торговцев, - Я заплачу штраф и заберу их обратно! Вызовите понятых, составьте акт – чтобы ни одна елка не пропала, не сломалась. Я ведь за них свои деньги платил, и в итоге намерен все реализовать!

- Если вам что-то не нравится, вы можете обжаловать наши действия через суд, - был ему ответ проверяющих, холодный как дыхание Деда Мороза.

Торговля не задалась

- Елочки серебристые мы покупали сами по 1,5 тысячи рублей, - заливалась слезами другая продавщица. Продавали по 1,5 тысячи за метр. Что теперь с ними будет?

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Повелительным жестом продавцу указывают, где расписаться 

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Торговцы выглядели, мягко говоря, ошарашенными

А будет вот что. Как рассказал нам всезнающий в этой тепе Роман Сухатерин, продавцам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Решение о штрафах выносит административная комиссия, которая собирается по четвергам. Следующее заседание состоится через неделю, 27 декабря. Продавцам нужно мгновенно узнать о решении комиссии, оплатить штраф, принести квитанцию (так быстрее) и только после этого забрать обратно конфискованный товар. До Нового Года останется – пшик.

Но! В связи с новогодними праздниками, заседание административной комиссии может и не состояться. Тогда елки продавцам отдадут в январе.

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Кое-кому сегодня посчастливилось купить елку перед началом рейда.

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#нелегальная торговля #елочные базары
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Комментарии (17)

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Липчанин

3 минуты назад
Жадность фраера сгубила, как пить дать, все сделают, что бы елки им отдали 30 декабря или 9 января, когда они и за бесплатно ни-кому не нужны. А надо было 1 день подождать и цены не ломить, кто сейчас в кризис заплатит 1500 рублей за метр, единицы. Тем более от жары они лысые будут к 31 декабря, рубили их в ноябре месяце, если официальные.
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Инквизитор

14 минут назад
Для начала.
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Инквизитор

15 минут назад
Лучше мэршу на нары посадите.
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Популист

20 минут назад
Я, смешные вы! ну а за кем же еще гоняться? не за теми же, кто миллионами кубометров лес\газ\нефть вывозит "куданадо"? :)
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100%

24 минуты назад
Театр абсурда .
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Я

28 минут назад
Я вот не пойму, этим людям, что заняться больше нечем, кроме как гонятся за людьми, пытающимися заработать? Что за времена настали идиотские.
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Ку

29 минут назад
От хорошей жизни люди торгуют в канун праздника трупиками сосновых пород, от хорошей жизни они морозят свою Жоупа с утра до вечера. Тут уже и шакалы подтянлись и начали под видом закона отнимать чужое имущество, а где нолог? а лицензия? а за место? а чеки выдаем? и усе... сытые только шакалы.
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Зеленый

31 минуту назад
Убивать надо за то что ёлки порубили
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Алкаш

38 минут назад
Эти контролёры за день в нахаляву набрали ёлок наверное на всю мэрию. А остатки потом сами продавать будут.
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Житель

40 минут назад
Это дибилизм, сам не гам и людям не дам! Ну ничего человеческого не осталось, совсем оскотинились!
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