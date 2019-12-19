Как на Центральном рынке нелегальных продавцов елок ловили

Если вы купили елку до 20 декабря, знайте - ее вам продали незаконно!

Сегодня работники городского управления потребительского рынка изымали елки у незаконных торговцев в районе Центрального рынка.

Напомним, что официально продажа елок в городе разрешена с завтрашнего дня, 20 декабря и только в специально отведенных местах. А до этого любое появление на улице с елкой ради ее продажи – административное правонарушение. GOROD48 своими глазами увидел, как проходил рейд за чистоту новогодней торговли.

«Не получить по лицу елкой!»

- Сначала нужно дождаться полиции. Работа напряжённая – запросто можно елкой по лицу получить, - доверительно сообщили нам перед началом «операции» и. о. начальника отдела контроля городского управления потребительского рынка Роман Сухатерин.

Словно из-под земли выросли два молодца в форме ППС, и рейд начался.

Вот ведь что странно: всего пять минут назад продавцов елок возле Центрального рынка было видимо-невидимо. Но аккурат к началу рейда многие исчезли – как будто бы кто-то предупредил. Несколько человек бодро собирали елочный товар в «Газели» - призывы проверяющих остановиться лишь упирались в их утепленные спины.





Некоторые продавцы успели спасти товар

Были и такие, кто просто бросил елки на улице и дал стрекача – подальше от штрафа. Как пояснил Сухатерин, такие елки все равно заберут, но оформят как мусор: владельцы уже не смогут получить их обратно.

На борьбу с незаконной елочной торговлей в районе Центрального рынка сегодня вышел весь состав отдела контроля, а именно – четыре человека.

- Пока вы одного оформляете, трое успевают уйти, - заметили мы.

- Так и есть, но ничего не поделать. Народу для проверок маловато, - согласился Роман Сухатерин, успевая в этот момент и оформлять протокол.





Площадь перед рынком в этот момент представляла собой сущий бедлам. Даже те продавцы, которые попались, пытались снизить свои потери и вывести из-под удара хотя бы несколько елочек.





Новогодних красавиц прятали под машинами….





… И в легковушках на пассажирских сидениям, мол, какие проблемы – я всегда с елкой езжу!

«Подари елку – все равно у тебя конфискуют!»

В итоге одни (проверяющие) носили елки в специальную машину, которая к концу проверки заполнилась под завязку.





"Улов" проверяющих. Это еще не весь.

Другие (торговцы) пытались спасти товар. Но мы заметили и «третьи силы», которых на свой лад окрестили мародерами. Прямо при нас проходившая мимо бабуля пыталась унести с собой несколько веток и при этом утешала продавцов: «Все равно ведь конфискуют, так пусть хоть меня порадуют веточки». В таком же поведении были замечены еще несколько граждан (см. видео).

Больше других пострадали торговцы, которые не пытались убежать, а пытались найти общий язык с государевыми людьми.





- Поаккуратнее с моими елками, - громко призывал один из торговцев, - Я заплачу штраф и заберу их обратно! Вызовите понятых, составьте акт – чтобы ни одна елка не пропала, не сломалась. Я ведь за них свои деньги платил, и в итоге намерен все реализовать!

- Если вам что-то не нравится, вы можете обжаловать наши действия через суд, - был ему ответ проверяющих, холодный как дыхание Деда Мороза.

Торговля не задалась

- Елочки серебристые мы покупали сами по 1,5 тысячи рублей, - заливалась слезами другая продавщица. Продавали по 1,5 тысячи за метр. Что теперь с ними будет?





Повелительным жестом продавцу указывают, где расписаться





Торговцы выглядели, мягко говоря, ошарашенными

А будет вот что. Как рассказал нам всезнающий в этой тепе Роман Сухатерин, продавцам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Решение о штрафах выносит административная комиссия, которая собирается по четвергам. Следующее заседание состоится через неделю, 27 декабря. Продавцам нужно мгновенно узнать о решении комиссии, оплатить штраф, принести квитанцию (так быстрее) и только после этого забрать обратно конфискованный товар. До Нового Года останется – пшик.

Но! В связи с новогодними праздниками, заседание административной комиссии может и не состояться. Тогда елки продавцам отдадут в январе.





Кое-кому сегодня посчастливилось купить елку перед началом рейда.