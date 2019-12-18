Происшествия

сегодня, 13:09

Бес попутал: липчан совершил кражу возле мэрии

23 1648
#кража #боллард
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Бес попутал: липчан совершил кражу возле мэрии

Мужчина увидел лежащий боллард и не смог устоять перед соблазном.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела о краже городского имущества. Безработный мужчина покусился на боллард — столбик ограждения.

Преступление было совершено на улице Скороходова в ночь на 25 августа. Мужчина, проходя там, заметил лежащий боллард и забрал его себе. Спонтанное преступление было обречено на провал. На зону установки боллардов как раз смотрела камера наблюдения. При обнаружении пропажи записи просмотрели и установили вора. Ущерб от кражи составил 17 800 рублей — это цена одного болларда чешского производства, которые установлены в центре Липецка. Потерпевшей от кражи признали компанию ООО «Строительное управление — 1», которая проводила работы по благоустройству.

В ходе расследования кражи липчанин признался, что не знает, зачем совершил преступление. Он рассказал, что в ту ночь был трезв, а увидев лежащий столбик подумал, что тот пригодится в хозяйстве и забрал его себе. Мужчина раскаялся и рассказал, что его, наверное, бес попутал. Кроме того, липчанин возместил ущерб. Суд прекратил дело при примирению сторон.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, болларды, урны и лавочки — такой тип городской мебели — редко становятся целью преступных посягательств воров. Куда чаще с улиц Липецка воруют растения. Например, за январь-ноябрь 2019 года только с улицы Плеханова украли 26 туй.
23 1648
#кража #боллард
1

Комментарии (23)

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Я

9 минут назад
Ну почему украл то опять? Забрал никому не нужный мусор. Или как-только кто-то подобрал, так сразу администрации этот хлам понадобился?
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ттт

19 минут назад
эта куета еще и чешского производства, того кто этот "прости господи" закупил самого нужно на столбик насадить.
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хахаха

24 минуты назад
это еще ничего. Вот экстремальный аттракцион закупят,и его кто-нибудь потом стырит.
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Читатель

39 минут назад
Боллард с фото - на кукан похож))))))))) настя каменских про такой спела недавно)))))))
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))

45 минут назад
Липчанин украл столб и заодно -- у себя 2 буквы.
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Глупый

48 минут назад
Вор! Расхититель капиталистической собственности! Покусился на святое! Вот такие и раздербанили страну, А ну-ка проверьте его банковские счета за бугром!
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вв

56 минут назад
СМЕХАЧУ .....чтобы в нашей стране жить надо дураком на 70 проц быть ....я так в администрации сказал ...они поправили что надо на все 100 проц ...дураком быть ...СТРАНА ДУРАКОВ....прибавили в среднем 800-900 рублей к пенсии и тут же платежки за тепло когда на улице плюсовая т-ра на 2-3 т рублей больше пришло ....да сразу бы отдали а нам только возрост на пенсию прибавили бы СТРАНА ДУРАКОВ
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вв

сегодня, 14:18
ответ ЛИПЧАН .......эта простая арифметика называется бонусами ......купил ...продал бонусы наварил .......поймали если в единой РОССИИ в партии то условно а так посидел .....и опять продавать ....СТРАНА ДУРАКОВ
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Премудрый пескарь

сегодня, 14:13
Не верь, не бойся, не проси.., нет, бордюры липецкие, но везли их через Чили!
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Не верь, не бойся, не проси..

сегодня, 14:06
Для того что бы узнать цену сегодняшнему благоустройству, НАДО СПЕРЕТЬ ЧТО-ТО? Очень интересно знать, во сколько ЛИПЧАНАМ обошлись бордюры из серого мрамора по "просп.поБЕДЫ" и по ул.Космонавтов? Наверно тоже привезено как минимум из Чили!
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