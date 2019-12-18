Бес попутал: липчан совершил кражу возле мэрии

Мужчина увидел лежащий боллард и не смог устоять перед соблазном.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела о краже городского имущества. Безработный мужчина покусился на боллард — столбик ограждения.



Преступление было совершено на улице Скороходова в ночь на 25 августа. Мужчина, проходя там, заметил лежащий боллард и забрал его себе. Спонтанное преступление было обречено на провал. На зону установки боллардов как раз смотрела камера наблюдения. При обнаружении пропажи записи просмотрели и установили вора. Ущерб от кражи составил 17 800 рублей — это цена одного болларда чешского производства, которые установлены в центре Липецка. Потерпевшей от кражи признали компанию ООО «Строительное управление — 1», которая проводила работы по благоустройству.



В ходе расследования кражи липчанин признался, что не знает, зачем совершил преступление. Он рассказал, что в ту ночь был трезв, а увидев лежащий столбик подумал, что тот пригодится в хозяйстве и забрал его себе. Мужчина раскаялся и рассказал, что его, наверное, бес попутал. Кроме того, липчанин возместил ущерб. Суд прекратил дело при примирению сторон.



Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, болларды, урны и лавочки — такой тип городской мебели — редко становятся целью преступных посягательств воров. Куда чаще с улиц Липецка воруют растения. Например, за январь-ноябрь 2019 года только с улицы Плеханова украли 26 туй.